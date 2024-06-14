陳豪陳茵媺韓國慶祝結婚11周年　韓式照P到唔似樣：本身靚仔啲

韓風在港盛行，無論衣食住行都受到熱捧，放假要去韓國旅行，就連陳豪陳茵媺都連續2年到韓國旅行。二人在南韓不停被捕獲之餘，亦有分享拍攝韓星影樓照，竟大變樣網民高呼完全認唔出﹗



陳豪與陳茵媺2013年結婚後誕下兩子一女，一家五口經常晒幸福放閃。（IG：@aimeechan_official）

陳豪與陳茵媺2013年結婚後誕下兩子一女，一家五口經常晒幸福放閃。（IG：@aimeechan_official）

陳豪與陳茵媺2013年結婚後誕下兩子一女，一家五口經常晒幸福放閃。（IG：@aimeechan_official）

陳豪與陳茵媺2013年結婚後誕下兩子一女，一家五口經常晒幸福放閃，兩公婆亦會適時放低仔女去拍拖，令網民相當羨慕。去年3月二人曾拍拖到南韓旅行，齊齊換上傳統韓國服飾，遊北村韓屋村（Bukchon Hanok Village）「打卡」留念。

去年3月陳豪與陳茵媺曾拍拖到南韓旅行，齊齊換上傳統韓國服飾，遊北村韓屋村（Bukchon Hanok Village）「打卡」留念。（IG：@aimeechan_official）

去年3月陳豪與陳茵媺曾拍拖到南韓旅行，齊齊換上傳統韓國服飾，遊北村韓屋村（Bukchon Hanok Village）「打卡」留念。（IG：@aimeechan_official）

去年3月陳豪與陳茵媺曾拍拖到南韓旅行，齊齊換上傳統韓國服飾，遊北村韓屋村（Bukchon Hanok Village）「打卡」留念。（IG：@aimeechan_official）

去年3月陳豪與陳茵媺曾拍拖到南韓旅行，齊齊換上傳統韓國服飾，遊北村韓屋村（Bukchon Hanok Village）「打卡」留念。（IG：@aimeechan_official）

去年3月陳豪與陳茵媺曾拍拖到南韓旅行，齊齊換上傳統韓國服飾，遊北村韓屋村（Bukchon Hanok Village）「打卡」留念。（IG：@aimeechan_official）

6月11日是陳氏夫婦結婚11周年，他們再次到韓國旅行二人世界，今次選擇到影樓拍照留念，襯晒文青杏色白色情侶裝，一張相視而笑，一張手疊手望鏡頭，氛圍非常甜蜜但二人外貌則引起熱烈討論。相片中陳豪啡色曲髮OPPA髮型，皮膚極白加上P走眼袋幾乎無法認出身份：「陳豪個樣有少少怪喎😂」、「應該係執相執過龍，韓國有啲可以執到好膠」、「本身靚仔啲」、「佢哋兩個本身已經係靚仔靚女！唔使整」、「阿Mo變了韓星」、「如果唔係知道係你。我真係有d認唔出你身邊嗰個靚仔😂」

陳豪與陳茵媺韓式影樓照。（IG：@aimeechan_official）