墨雨雲間｜于正再次捧紅旗下藝人　22歲王星越爆紅雙目極搶FO

內地「金牌監製」于正捧人果然有一手，最近推出自家劇由吳謹言主演的《墨雨雲間》大受歡迎，令劇中男主角王星越人氣急升。除此之外，更連帶捧紅配角張百喬，因其演出壞人角色而令廣大觀眾恨得牙癢癢，最終其需拍片道歉。

于正捧人有一手。（于正微博圖片）

《墨雨雲間》自開播以來收視、話題度節節上升，復仇劇情緊湊、吳謹言飾演的薛芳菲憑着聰明才智一一擊敗敵人，令大家看起來很有爽感。而男主角王星越飾演的蕭蘅，每當女主角有危險的時候，其就會出手相助，辦事果斷，不留餘地，相當帥氣。

吳謹言再次人氣急升。（《墨雨雲間》微博圖片）

正正王星越外型俊俏，再加上好演技，令其粉絲人數急增，更屢屢登上微博熱搜，特別是其一雙清澈明目，又圓又大，炯炯有神，相當好看，令網民都不禁不佩服于正挑選男演員的眼光，早年已捧紅陳曉、許凱，現在的王星越亦只有22歳，未來星途一片光明。

王星越人氣急升。（《墨雨雲間》微博圖片﹑微博圖片）

除了王星越受到關注之外，在劇中飾演奸角的張百喬亦受到關注，其在劇中出演縣令馮裕堂，為人奸險惡作，極巨狡猾，特別是在欺凌薛懷遠（湯鎮業 飾）一幕，百般折磨對方，又用刀戳開他的指甲等，惡作行為令人恨得牙癢癢，使不少網民紛紛在網上對他指罵「太氣人了」、「看劇的時候相穿進去打他」等，大家看得相當投入。

張百喬受到關注。（微博圖片）

百般折磨湯鎮業。（《墨雨雲間》微博圖片﹑微博圖片）

張百喬拍片道歉。（影片截圖）

而他亦得知因角色受到責罵，甚至有網民表示要退粉，令他拍片向大家道歉：「對不起大家，我讓大家失望了，我給大家道歉。我演了一個很壞的人在劇裡邊，拿刀戳人家指甲蓋來着，我還做了很多壞事。這兩天你們想罵你們就罵吧！我能承受的住，演的時候我就想到了，但是請不要把角色再上升到演員本身，我是一個很好的小胖，希望大家可以繼續喜歡我。」更希望大家不要取消關注他。