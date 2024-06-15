鬼故｜陰陽眼小朋友爆呢間醫院好猛鬼　曾目擊鬼搵替身推人出馬路

睇節目或者聽節目，經常都會聽到有人經過某些地方「睇到嘢」或者感覺到「有嘢」。在靈異學說中，這些人經常都會被歸納為有「陰陽眼」，有人可以睇到極其真實的影像，有人則只可以睇到模糊的影像，各不相同。當然，有人會認為是怪力亂神，只是視野出現了幻覺。



擁有「陰陽眼」的小朋友分享靈異見聞。（潘紹聰YouTube 截圖）

「鬼王」潘紹聰的節目經常會邀請嘉賓分享靈異故事，早年的一集中，他就邀請了一位擁有「陰陽眼」的年青人分享靈異見聞。節目中小朋友向潘紹聰表示，經歷過及見到的，最猛鬼的地方位於醫院。

瑪麗醫院一帶，附近就是馬路。（資料圖片）

她說：「醫院嘅底層，愈底嗰啲，之前返學喺瑪麗醫院下面，喺上瑪麗醫院嗰啲地方會有。」潘紹聰追問，這些靈體在等什麼？是不是「搵替身」？這位小朋友就說出一件更恐怖的事，她說：「會嘅，馬路。我見過嘅係，有一個人過馬路嘅時候，個靈體會衝過去令佢紅燈嘅過馬路。」潘紹聰補充：「即是令佢覺得冇車，其實有車衝緊過嚟？」小朋友：「係啦，嗰架係架巴士嚟，後尾有人拉住嗰個人。」潘紹聰：「見到個靈體推佢？」小朋友回答：「行咗去佢側邊，跟住佢就行咗出去。」

瑪麗醫院。（資料圖片）

久唔久就會出現一單巴士意外。（資料圖片）

潘紹聰又追問，那時候沒有阻止或者提醒那個人？小朋友回答：「我以為佢（靈體）係人，之後有人拉住佢（險被巴士撞的人）之後，我就知唔係。我睇到佢，但係身邊嘅人睇唔到佢。我同人哋講『有個人喺佢隔籬」，但係冇人睇到。」她表示，之後「被推出馬路」的人，被拉回後發呆了一般坐在路邊。