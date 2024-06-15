Stanley@MIRROR拍宣傳照化身「綠茶表」　拒絕大肆飲食維持紳士胃

Stanley@MIRROR為日本護膚品牌擔任首位男性形象大使，並為「抹茶淨肌控油兩步曲」的產品拍攝宣傳照和短片，為配合主題，Stanley收起豐滿爆肌和震攝萬人的台風，化身「綠茶……表」，他笑說：「哈哈哈！好鍾意『綠茶……表』呢個idea！同我好夾，我本身都真係一個綠茶控！」

Stanley@MIRROR為日本護膚品牌擔任首位男性形象大使。（資料照片）

Stanley收起豐滿爆肌和震攝萬人的台風，化身「綠茶……表」。（資料照片）

問到現實生活中Stanley有否遇過真「綠茶婊」，他坦言不知道：「我估呢方面男生都比較遲鈍吧﹗可能以前被人『婊』過都不知道，我最多以為人家是有禮貌，不是存有心機吧﹗我今天找找現場有冇，哈哈哈！」化妝時，Stanley不斷與化妝師試練鬼馬的台詞及表情，令化妝師未能專心，投訴Stanley是真『綠茶……表』，阻礙其工作。

Stanley不斷與化妝師試練鬼馬的台詞及表情，令化妝師未能專心。（資料照片）

而拍攝期間，雖然美食當前，但Stanley亦不為所動，拒絕大肆飲食，保持「紳士胃」獨自遠離邪惡現場，更笑言「食一啖舉多10KG㗎！」努力和自律絕對會得到回報，儘管巡迴演唱會已經結束近半個月，但Stanley的手臂肌肉依然維持緊實有力，線條依舊俐落分明，即使經歷了多個小時的拍攝，也絲毫沒有影響大表哥的精神與力量。

雖然美食當前，但Stanley亦不為所動，拒絕大肆飲食。（資料照片）

Stanley近日獲得CHILL CLUB年度新人男歌手的殊榮，問及對未來的計劃時，他表示希望未來能夠獲得更多演戲機會。他坦言雖然很高興能夠在音樂上獲得獎項，但知道自己有很大的進步空間。希望繼續可以在音樂上有不同突破，同時亦想在拍攝工作有其他嘗試，讓自己面面俱全，為大家帶來更優秀的演出，不枉粉絲的支持與愛護。