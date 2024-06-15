吳鎮宇內地曝光率高遭私生飯跟隨　控制情緒罕有冇發脾氣怒罵

近來在內地曝光率極高的吳鎮宇，被爆出在內地遭到多名私生飯跟隨，甚至瘋狂尾隨到酒店房間門口，行為相當跨張。而對於這種瘋狂行為，出名火爆的鎮宇並沒有當面發脾氣怒罵對方，只是展現不滿情緒表示︰「拍完了嗎」，他這一個舉動令不少網民覺得其已十分客氣，比着以前他一定忍不下去斥罵。

吳鎮宇在內地曝光率高。（《萌探2024》微博圖片）

繼早前《無限超越班2》播畢後，吳鎮宇錄製的另一檔綜藝節目《萌探2024》開播，該節目為他帶來不少話題，令觀眾看見他多元一面，與平日嚴肅的印象大相逕庭，令大家刮目相看。

吳鎮宇cosplay。（《萌探2024》微博圖片）

隨着在內地曝光率高，他的一舉一動都備受關注，甚至遭到不少私生飯跟隨，為他帶來不便，侵犯其私隱。從網上曝光的影片可見，當時的吳鎮宇身穿着西裝與其同行的工作人員與多位疑是私生飯的人士爭論，而當時有一位女性工作人員大聲表示不滿：「這可以跟上樓的嗎？」而當下吳鎮宇並沒有大發雷霆，似乎在控制着情緒，隨後作出翹着雙手動作以表不滿，還臉帶笑容相當冷靜地表示︰「拍完了嗎？」雖笑着說話，但語氣卻帶有一些不滿情緒。

而不少網民看見該影片後都指吳鎮宇的態度已十分要好，換着從前其火爆脾氣早已怒斥，根本不會跟這一些人好好說話。

吳鎮宇被爆遭到私生飯跟隨。（微博圖片）

另外，根有當時的工作人員陳述指出，吳鎮宇當時抵達下榻酒店，大堂內已有三四十人蜂擁而上不斷拍攝，雖有保安維護，但仍百密一疏，後來有三位人士跟隨搭上電梯，他們以為是住戶就沒有起疑心，但沒想到後來發現他們一直尾隨到酒店房間門口並舉燈拍攝，相當跨張。