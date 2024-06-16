墨雨雲間｜吳謹言演技進步喊戲有層次　跟郝蕾學表演課程性價比高

內地女星吳謹言近來推出復仇劇《墨雨雲間》大受歡迎，令她人氣再度急升。演技大有進步的她，特別是喊戲非常有層次感，令不少觀眾動容，她甚至因拍攝喊戲而令到心臟不適。而其演技令大家刮目相看，最主要是開拍前跟隨著名演員郝蕾上表演課，而其表演課課程的性價比相當高，引起不少熱議。

《墨雨雲間》大受歡迎。（《墨雨雲間》微博圖片）

從前吳謹言在演出清裝劇《延禧攻略》時，被批評講台詞時過分用力，嘴巴口型顯得特別突兀，因而被網民製作動態圖嘲笑。但經過上表演課後，其在《墨雨雲間》中講台詞的功力大有進步，嘴巴口型變化已減少用力，跟着情緒節奏走，整體看上去自然許多。

《延禧攻略》時被批評講台詞過分用力。（微博圖片）

吳謹言演技大有進步。（微博圖片）

除了講台詞這一點之外，其在劇中的喊戲亦特別打動人心，她飾演的薛芳菲因經歷多重劫難，在人生道路過程中少不免會流淚，而當中她不是一味地哭泣，而是有起承轉合跟節奏，當面對着被愛人陷害時，其首先紅了眼框，淚水在眼睛裡打轉，再慢慢地一滴一滴落下，淒婉美麗，而當面對着父親遭到欺凌時，其忍着心中悲痛展現隱忍式落淚時，其雙眼漸漸泛紅，眉骨緊鎖，鼻子、嘴巴抖動，到最後任由淚水流下，情緒飽滿，感染力非常強。

而她曾接受內地媒體訪問時，提到喊戲，她最忘不了就是與飾演其父親湯鎮業的喊戲，整整拍了四天，當時令到她喊到心臟已有不適，需要作出身體上調整，看來是相當辛苦的。

喊戲有層次。（微博圖片）

情緒飽滿，感染力非常強。（微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

在劇中吳謹言無論台詞、情緒、表情動作等等都處理得相當到位，最主要是她在開機拍攝前上郝蕾老師推出的表演課。網上盛傳她一節課要價29800元人民幣，但她親自上線辟謠，其實是一期課程總共136課時，平均每課時才219元人民幣而已，性價比相當高，令不少網民直呼是良心價，更直言叫楊冪、趙麗穎、楊紫等人去報名。