《愛回家》已經變質冇咗愛？　人員更替唔係主因｜任噏亂評

《愛．回家之開心速遞》為《愛．回家》系列的第四輯，由《愛．回家》第一，二輯，到八時入席，再到《愛．回家之開心速遞》，共計跨越12年有多。起初第一輯劇情以「馬氏一家」生活點滴為骨幹，再發展出各種貼地、離地的生活趣事。第二輯則省卻了若干人員，並加入新成員。到了2017年開始播出的第四輯，就延續了「以家為本」的主旨，以「熊氏一家」為出發點，後再改革，加入「龍氏家族」、「香港島大學」、「天才聯盟補習社」、「吉宜屋」等等主副線，構成了一個《愛回家》世界觀，用其中的趣事作為每集的主題。



大家仲記唔記得呢個畫面？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

近期有網民熱衷於討論《愛回家》，不是討論劇情而是討論「依家套愛回家仲應唔應該叫愛回家？」，直言現在的《愛．回家之開心速遞》已失去了原有的宗旨，沒有了「愛」。當中有一個留言令人印象頗深，而且十分「到肉」：「愛回家但成家永遠都唔會齊人，個個都quit倒不如喺最高峰時完咗佢，唔通等成家散哂個陣先完咩」。

周嘉洛憑《愛．回家之開心速遞》「金城安」（廢青安）一角成功入屋！（電視截圖）

《愛回家》冇愛？

有愛，沒有愛，感受到愛，感受不到愛，這些其實都是十分個人。處境劇原意就是讓人「電視撈飯」之下產出的，所以要說「有愛沒有愛」，本就是觀點與角度的不同而已，而且是沒有正確答案。不過！既然有觀眾提出，那就要正視，或應該要重新審視問題。

愛分很多種，以前的劇情中，有「熊家」的家庭溫暖，有「大學線」同學的友情，有「威龍」同事之間的共同努力，有「列堤頓道99號」鄰里的守望相助，也有如「龍家」的父母兄弟姊妹情。當然，有愛也有恨，不過兩者共存之下才能突出「愛」的珍貴。

咁樣交代細龍生鄭世豪離開，都算幾合理。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

角色更替其實好正常

要說《愛回家》沒有愛嗎？熊若水、熊心如兩個寶貝女愛着爸爸熊樹根，金城安與善姐的互動亦充滿歡笑，一家人相處有愛但又有大大小小的磨擦，非常貼近現實家庭的情況，初期的劇情中的確滿載着歡笑友愛。

有一說，觀眾覺得《愛回家》沒了「愛」，是因為人員的出走。舉個例，熊家七個骨幹人員之中缺二，龍家近期亦有三人消失，更不用提早年因為「大學線」的大學生畢業而令整條副線消失。

好掛住佢。（《愛回家之開心速遞》劇照）

陪伴了觀眾多年的角色離開劇組固然可惜，就好似突然有親人、朋友移民海外一樣，總會令人有一種失去了愛的感覺。不過這並不是大家覺得「《愛回家》沒有愛」的原因，有網民覺得最大的原因，好可能是由於劇情。

以往劇情大多集中於體現「愛」一字之上，即透過某些生活瑣碎事去突顯家庭溫暖，又或直接以男女朋友間的事去表達「愛」，例如在細龍太離開之後，劇情就講龍力士如果傷心，又例如大小姐怎樣排除萬難與送水輝一齊，又例如熊家眾人因為發覺熊樹根悶悶不樂，而決定一家人出遊等等。

送水輝。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

回到最初的問題，為何有觀眾會感覺到「《愛回家》沒有愛」，覺得變質？其實並不完全因為角色出走。有留意劇情的觀眾都知道，就算有一兩個角色離開劇組，也總會有其他人補上，例如金城安去拍正劇，熊家就多了一個申瑞素搬入「填位」，細龍太走了就有新女友上場，最近細龍生離開亦有「三房Joe」龍舟補上，角色不同了但定位也是差不多的。

新角色「三房Joe」龍舟。（葉志明攝）

歸根究底，其實部分觀眾（包括網民）不滿的是劇情上的變化，多了十分多家人、朋友之間的針對、爭鬥，而又缺少了很多往日劇情帶來的溫暖。每日打開電視就是睇熊家的兒女怎樣抱怨熊樹根，嫌其他人麻煩，龍家就大多是三房人為了爭家產。由《愛回家》變成了《家族榮耀》，又難怪有部分觀眾會抱怨。