曾比特6歲來港語言不通　感激母親含辛茹苦：細個唔會明白｜專訪

曾比特可說是因那一頭「爆炸頭」而為觀眾所認識，自參加《全民造星II》以來已備受關注。比賽後他順利簽約唱片公司出道，近年除了出歌以外還曾登上央視、內地多個綜藝節目及開巡演。



攝影：葉志明

曾比特因《全民造星II》而走紅。（資料圖片）

曾比特接受《香港01》專訪，談及未來工作計劃，他坦言過去一年較多時間於內地發展。不說不知，原來他已開了將近10場演唱會：「廣州、佛山、順德、江門、上海......重慶，其他地方突然唔記得咗，哈哈哈，有兩場係衝出廣東地區。可惜嘅係，第一次去上海同重慶，都未有一個好長時間喺呢啲地方探索一下。」

曾比特笑言在內地開演唱會時，使錢購物直接出公數。（資料圖片）

雖說曾比特是香港歌手，但此行也可說是「返鄉下」之行。翻查曾比特的個人資料就會發現，其實小時候他曾在內地居住，直到5，6歲時才移居香港生活成長，他也分享了一些兒時生活的回憶：「細個係比較鄉村啲，我細個最鍾意赤腳周街跑，屋企附近係嗰啲比較田園嘅地方，係周圍爬樹嘅地方，小時候的我都幾奔放。細個沖涼唔沖泡，着條褲仔就衝出去跑，掘吓蕃薯。」

細個時候嘅曾比特。（網上圖片）

他兒時的生活就似是他的髮型一樣如此奔放，在香港的人群之中別樹一格。他說：「細個生活田園式啲，你話係咪分別好大，我諗我啱啱嚟到香港生活嘅時候應該都頗唔習慣，但係你要我體驗返田園生活，我都會習慣嘅！」

他回憶，小時候到港生活時，最不適應的就是語言不通，生活模式也不同。他說：「而家講返，細個好鍾意跑嚟跑去，嚟到就冇咁易跑嚟跑去。我反而覺得，細個最辛苦係屋企人，一個湊住三個，對佢嚟講都不容易。」

談及媽媽一人照顧三個小朋友，他說：「都係報喜不報憂，細個唔會明白，到你知道多咗嘅時候更會發覺佢嘅不容易。」

曾比特回憶兒時片段，直言「細個生活好奔放」。（資料圖片）

曾比特笑言在內地開演唱會時，使錢購物直接出公數。（資料圖片）

談及近來港人北上消費的風氣，他坦言覺得兩地「畀錢」的方法相當不同，笑言以前自己總是帶人民幣現金去內地，但經常鬧出笑話。他說：「以前成日帶一疊cash返去，呢個就比較『撠』啲。有一次我拎100蚊紙去買咖啡，佢有一本相簿，入面攝咗好多紙幣同硬幣，跟住佢就逐頁逐頁揭，之後逐張抽出嚟找畀我。我覺得真係......原來（喺內地）紙幣咁唔盛行。」他表示，最近辦理了內地的支付戶口後，才發現好處。他笑言：「畀錢直接喺經理人戶口扣數，唔使自己畀，哈哈哈。」

曾比特為銀行服務拍攝廣告。

曾比特現場示範。（視頻截圖）