男團P1X3L開完個唱JOB不停　成員George竟自爆唔排除轉行

香港建造學院日前舉辦課程資訊日，特別邀得男團組合P1X3L成員歐鎮灝（George）為活動進行開幕禮，同場邀來小儀任司儀，並聯同傑出校友葉卓誠 （葉師傅) 及高等文憑學生李曉彤到場分享他們的追夢故事，期間George透露會主動把握機會：「自己對電影都有興趣，會搵啲導演傾吓偈，機會係留畀有準備嘅人。」

香港建造學院日前舉辦課程資訊日，特別邀得男團組合P1X3L成員歐鎮灝（George）為活動進行開幕禮，同場邀來小儀任司儀。

George稱在參加《全民造星II》以前，曾擔任兼職銷售員。

小儀透露爸爸亦是建造業一員，多年前曾經從事整𨋢工程，為不少大廈從零開始建𨋢，她笑謂是建造業養大自己。

開幕禮上，George分享其追逐歌手夢的過程，參加《全民造星II》以前，他曾擔任兼職銷售員：「嗰陣都未諗定自己想點，到19年鼓起勇氣參加《造星II》，幸運地簽到公司，成功入到行，嗰刻真係好似中咗頭獎咁開心。到而家對電影有興趣，平時都會搵啲導演傾吓偈，學習多啲。」

George分享其追逐歌手夢的過程。

George稱而家對電影有興趣，平時都會搵啲導演傾吓偈，學習多啲。

George早前為香港建造學院拍宣傳片。

George始終認為要時刻為自己做好準備，他坦言曾與其他兩位成員商量進修大計：「機會留畀有準備嘅人，即使我知道自己唱歌、演戲未係最好，但都期待每次更好、更進步，所以自己都不斷進修演技。早排嚟學院拍宣傳片，先知而家建造業咁先進，可以好型咁用BIM建樓，體驗完我好有信心自己完全應付到，有機會都可以嘗試啲建造業嘅課程，或者將來拍劇有用，都唔排除有日會入行㗎，哈哈！拍攝時聽學院同事話收入都幾唔錯，讀完仲幫你搵埋工。」

George、學院代表及一眾嘉賓與到場的觀眾大合照留念。

George、學院代表及一眾嘉賓與到場的觀眾大合照留念。

George鬼馬地以P1X3L的《Just Lean On Me》歌詞鼓勵同學：「未到大結局，劇透沒有大意義呀！」期後，George又與現場觀眾玩遊戲影合照，台下氣氛熱烈！另雖然當日活動舉行前遇上紅雨，但George亦獲大批非常有心的粉絲到場支持，活動後他亦貼心逐一與粉絲合照，以報答他們的支持。

George有機會都可以嘗試啲建造業嘅課程，或者將來拍劇有用，亦笑言唔排除有日會入行。

George和小儀。