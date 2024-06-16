陳懿德直搗健身房被剝衫男嚇到O嘴　讚大隻袁偉豪壯觀：大過我...

TVB Plus全新重頭節目、全港首個直播互動猛男競技選秀騷《我推的野男LIVE！》，即將強勢登場！節目會從城中不同類別的猛男中精挑細選骨骼精奇、魅力逼人兼綜藝感爆棚的「野男」為現場及家庭觀眾呈獻令人血脈沸騰的競技選秀騷，爭奪「最有魅力大隻佬」終極寶座，現正公開接受報名，而節目送出的獎金獎品，總值超過10萬港元。

焦點圖片

焦點圖片

陳懿德

「野男招募」現正進行得如火如荼，除透過網上報名尋找潛藏實力者，製作組日前更專誠請來前港姐兼「東張女神」陳懿德，帶領聲稱「電視城低調大隻仔」的周嘉全齊齊直搗各大gym room張貼宣傳單張之餘，還派出周嘉全做「藥引」、以玩遊戲為名尋找各gym room合資格參賽的實力大隻仔。

陳懿德

周嘉全

德德同全全好落力咁落足牙力招募。

德德同全全好落力咁落足牙力招募。

招募當日的競技項目相當簡單，包括有拗手瓜及掌上壓等，有一位年紀較成熟的參賽者，竟近乎「零秒」打敗周嘉全，令德德笑破肚皮，德德笑言：「拗手瓜要數三二一架嘛，我啱啱數到一，佢就已經畀人打低咗喇。」另一位勝出的挑戰者，接受德德訪問時更無厘頭玩剝衫企圖展示健美身形；事前完全沒有心理準備的德德，即使平時如何見慣風浪，亦被眼前的場面嚇至目瞪口呆，畫面搞笑。

周嘉全連競技遊戲都玩埋。

可惜面對呢位參賽者，佢「零秒失敗」，唉！

可惜面對呢位參賽者，佢「零秒失敗」，唉！

德德笑言整個招募過程氣氛已相當歡愉，故對正式比賽時的盛況充滿期待。談到直搗gym room玩「突襲體能測試」，德德最難忘是「大隻袁偉豪」及為「剝衫男」度胸肌：「要喺鏡頭面前咁樣度男仔嘅胸真係第一次，不過我都有保持矜持，雖然內心驚到不得了。我好記得其中有一吓，製作組想我貼張宣傳貼紙喺某位男士嘅胸肌，其實當時我係好驚好緊張，只能夠硬住頭皮，輕輕用手指個『啄』貼張貼紙落去。另外『大隻袁偉豪』真係好壯觀，佢大隻到個老鼠仔竟然係大塊過我塊面架，真係好impressive。」

左手邊呢位，就係現場所有女性工作人員都話似袁偉豪嘅大隻仔。

佢同周嘉全鬥掌上壓你話邊個贏喇。

呢個「無厘頭剝衫男」嚇到德德呆一呆，再尷尬又得體地笑住保持距離。

另，《野男》參賽者所得分數主要來自兩個部分，一個是考驗「實力」的競技項目得分，第二是考驗「魅力」的觀眾喜愛值（Or觀眾投票），兩個部分總分加起來最高的，即可成為「最有魅力大隻佬」。

呢個「無厘頭剝衫男」嚇到德德呆一呆，再尷尬又得體地笑住保持距離。

不過專業嘅佢，仍按製作組要求，強忍緊張與大隻仔進行「零距離接觸」。