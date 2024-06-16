林明禎病癒狀態更勝以前 為新身分練歌排舞前凸後翹身材弗到漏
撰文：陳釗
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大馬女神林明禎樣子甜美、身材驕人，近年主力來港發展撈得風山水起，成為電影和廣告商的寵兒之餘，而且深受網民和客戶喜愛，人氣高企。早前她無預警下宣布身體不適全面停工，令一眾粉絲非常肉赤和擔心，幸經過休息後，如今已無大礙，日前還家有喜事，三弟結婚升呢二姑奶，林明禎接受一對新人敬茶時更喜極而泣，獲網民大讚可愛。
此外，事業心重的林明禎，亦已開始復工，其中一個重中之重就是灌錄新歌，原來她將殺入樂壇，故近一陣子積極為歌手身分示人準備。日前，她到台灣會合一班台灣音樂人錄音，心情興奮的她，迫不及待在社交網分享道：「等不及要和大家分享，終於！！！！！這兩天已經開始在錄製全新單曲，之前休息的那段時間我可是也有努力準備歌曲的喔！這次體驗自己包山包海，找了各個我超喜歡的團隊，會持續和大家分享進度，期待之後用歌手身份和大家見面喔」。
練歌同時，林明禎也積極練舞，並拍下片段與粉絲分享：「開始進入練舞の旅程」。雖然只得一小段，但網民表示已經很吸睛，因為片中林明禎穿上一件黑色吊帶露腰小背心，雖然外面加了一件外套，但無減觀賞性，她隨著音樂搖擺美好身段，前凸後翹的屈機身材表露無遺；而另外一張街拍，林明禎同樣不經意展示她凹凸有致的完美身形，加上結實腹肌，狀態可謂更勝以前。網民激讚：「嘩！婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅索爆明禎你副魔鬼身材真係好性感激凸呀！」、「太美了」。
工作之餘，林明禎難得在台灣，當然也趁機逛夜市品嚐地道美食和女生最愛的甜品來獎勵自己，不少網民歡迎林明禎到台灣並求偶遇，可見她在香港台灣都有極高人氣。