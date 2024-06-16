林明禎病癒狀態更勝以前　為新身分練歌排舞前凸後翹身材弗到漏

大馬女神林明禎樣子甜美、身材驕人，近年主力來港發展撈得風山水起，成為電影和廣告商的寵兒之餘，而且深受網民和客戶喜愛，人氣高企。早前她無預警下宣布身體不適全面停工，令一眾粉絲非常肉赤和擔心，幸經過休息後，如今已無大礙，日前還家有喜事，三弟結婚升呢二姑奶，林明禎接受一對新人敬茶時更喜極而泣，獲網民大讚可愛。

林明禎是不少人心目中的女神，近年在香港撈得風生水起。（IG@minchen333）

林明禎早前身體不適停工，令一眾粉絲非常擔心。（IG@minchen333）

林明禎弟弟日前成家立室，她在接受一對新人敬茶時喜極而泣。（IG@minchen333）

網民讚林明禎喜極而泣的樣子可愛。（IG@minchen333）

此外，事業心重的林明禎，亦已開始復工，其中一個重中之重就是灌錄新歌，原來她將殺入樂壇，故近一陣子積極為歌手身分示人準備。日前，她到台灣會合一班台灣音樂人錄音，心情興奮的她，迫不及待在社交網分享道：「等不及要和大家分享，終於！！！！！這兩天已經開始在錄製全新單曲，之前休息的那段時間我可是也有努力準備歌曲的喔！這次體驗自己包山包海，找了各個我超喜歡的團隊，會持續和大家分享進度，期待之後用歌手身份和大家見面喔」。

林明禎透露將以歌手身分示人。（IG@minchen333）

日前已到錄音室錄音。（IG@minchen333）

非常投入。（IG@minchen333）

令人期待。（IG@minchen333）

林明禎這次親自找來自己超喜歡的音樂團隊。（IG@minchen333）

可愛又靚女。（IG@minchen333）

可愛又靚女。（IG@minchen333）

認真上堂。（IG@minchen333）

家人支持當然都好重要。（IG@minchen333）

練歌同時，林明禎也積極練舞，並拍下片段與粉絲分享：「開始進入練舞の旅程」。雖然只得一小段，但網民表示已經很吸睛，因為片中林明禎穿上一件黑色吊帶露腰小背心，雖然外面加了一件外套，但無減觀賞性，她隨著音樂搖擺美好身段，前凸後翹的屈機身材表露無遺；而另外一張街拍，林明禎同樣不經意展示她凹凸有致的完美身形，加上結實腹肌，狀態可謂更勝以前。網民激讚：「嘩！婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅索爆明禎你副魔鬼身材真係好性感激凸呀！」、「太美了」。

林明禎積極練舞。（IG@minchen333）

前凸後翹的屈機身材表露無遺。（IG@minchen333）

工作之餘，林明禎難得在台灣，當然趁機逛夜市品嚐地道美食獎勵自己。（IG@minchen333）

要網民搞笑留言：「要試試香港的紙飲管嗎？」（IG@minchen333）

街拍，意外騷出好身材。（IG@minchen333）

仲要有腹肌，令人羨慕的好身材。（IG@minchen333）

工作之餘，林明禎難得在台灣，當然也趁機逛夜市品嚐地道美食和女生最愛的甜品來獎勵自己，不少網民歡迎林明禎到台灣並求偶遇，可見她在香港台灣都有極高人氣。

女生最愛的甜品。（IG@minchen333）

想殺死人咩。（IG@minchen333）