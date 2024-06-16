歐錦棠爆娛圈龜婆有本簿標明女明星接客價　自己亦曾被邀做牛郎

歐錦棠近年開設YouTube頻道「乜乜棠水舖 The Stephen Au Show」，最新一集就分享娛圈秘聞，他說是桃色新聞，其中一單是圈內同事告訴他的，另一單則是自己親身經歷，又表示：「呢個世界有好多人貪慕虛榮，唔係講緊藝員貪慕虛榮，係外面啲人貪慕虛榮，覺得你作為一個藝員、演員，可以同你有啲關係，正所謂有一腿，佢都好似叨咗光咁。」

歐錦棠近日在自己的YouTube頻道分享娛圈八卦，其中一件是親身發生在自己身上的事件。（資料圖片）

他先說第一單，指這位主人翁分別做過兩個電視台，是選美出身，不過落選就退居幕後。由於此人熟悉選美流程，所以亦主力負責選美節目的幕後工作，擔當照顧佳麗的「褓母」。歐錦棠形容：「佢揸住雞毛當令箭，對人呼呼喝喝，直至後來佢去咗藝員部工作，都係對一啲冇名氣嘅藝員，好似鬧狗咁鬧人，一啲情面都唔畀，好侮辱性，好多藝員憎到佢死！」

歐錦棠指有人選美落敗後，走去做選美節目幕後，不但為人刻薄又愛呼呼喝喝，更做中間人為老闆介紹女明星。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

而她的另一個職責，是介紹女星被「老闆」認識，告訴新入行的女藝人要多去識人，這樣才會有機會，叮囑她們打扮得漂漂亮亮去飯局，有部份人更有利是收。他續說：「去到點樣呢？一個女同事就坐一個老闆，因為唔係明刀明槍嘅買賣，啲女同事都不知就裡，所謂嘅老闆個個都客客氣氣，你話用把口食吓豆腐，在所難免，有冇郁手郁腳呢，啲女同事話冇嘅。席間傾吓偈，佢周圍喺度打點，食完飯就會分開晒啲女仔，乜公子會車你返去，又叫你跟阿邊個返去，夾硬推人上車，其實係一個訊號，食完飯溝通好，有咩我睇唔到，你哋上車傾掂數就係咁 。有女同事唔肯就範，就冇下次，甚至乎會鬧佢冇家教！」歐錦棠形容這個女人，簡直是《水滸傳》的「王婆」，是一個「龜婆」。

歐錦棠斥對方簡直是龜婆！（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠指自己曾聽聞有同事說，曾經見過一本簿，上面寫了很多女同事的名字，每個名字旁邊都有銀碼，他明白這行確實有少數女藝人是「出嚟撈」，但亦有很多女藝人是乖乖女，「但總之唔理，寫咗個名，隔籬有個銀碼，你唔知外面啲客有啲所謂Taste，佢係要搵你，你都要報個價先，報咗價先落嘴頭再睇下個女仔肯唔肯。有啲咁嘅人做啲咁嘅嘢影衰呢行！所以佢去到邊衰到邊，去到邊，乞人憎到邊！」

歐錦棠曾聽聞行內有本簿，每個女星的名字旁邊都有個銀碼，方便向「老闆」報價。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠說自己試過當面鬧這個娛圈龜婆，因為對方格衰，所以他也不會畀面。（YouTube@ 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

而另一單見聞更是出現在歐錦棠本人身上，他說自己當時做《今日睇真D》賺了第一桶金之外，名氣也好好，有日接獲一位曾做演員的前輩致電，對方說有老闆想找他拍廣告，約他去銅鑼灣一間有名的日式料理餐廳見面，自然不以為然。去到餐廳時，歐錦棠只見該位前輩獨自一人，他說：「佢話老闆一陣間先嚟，講講吓佢就話『阿棠，你有冇聽過『Friday』？』我真係唔知呢樣嘢，佢後尾先解釋畀我聽，源自於台灣嗰邊，好多男仔返工返一至五，禮拜五晚就做牛郎，即係男版嘅三陪，喺夜店做陪客工作嗰啲就叫『星期五』。我一聽就呆咗，我嗰時太天真、太後生、好純，我仲諗好彩老闆未嚟，佢聽唔到咋，佢就動之以情利誘。佢話，我唔問你搵幾錢一個月啦，雖然你做得好好，但係你諗吓，我哋有網絡、有人脈，喺九龍塘有啲私人地方同架步，你真係唔需要做啲咩，你唔需要諗到咁差，其實呢樣嘢都唔係咁差嘅嘢，好正當，純粹社交，同客人飲下酒，唱吓歌，傾吓偈，就係咁咋嘛，你唔好諗後面嘅嘢，你有冇後面嘅嘢我唔理，呢啲純粹你個人嘅嘢，你淨係做前面嗰樣嘢，不出三個月你可以買波子，買Benz，一定得！」

歐錦棠自己都曾被邀做牛郎，有前輩以邀他拍廣告為名，實質是想說服他做「三陪」。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠說自己不肯就範，對方仍落足嘴頭，指只是正常社交，又利誘他不出三個月便可賺到錢買靚車。（YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

然而，歐錦棠對買車卻冇興趣，果斷拒絕：「我唔會做呢啲嘢，冇得傾！」其後「老闆」終於現身，是一位日本女士，歐錦棠指對方的目光冇離開過自己，他後來才恍然大悟，「老闆？你老闆！佢係嚟睇版，睇吓啱唔啱樣。」接著他立刻拍枱走人，怒睥對方兼走人，令在場的二人都十分愕然。