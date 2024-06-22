鬼故｜畫家用血畫《痛苦的人》後再自殺　塵封40年後曝光怪事頻生

是藝術品還是詛咒，抑或真的是惡靈附體？英國Cumbria的Sean Robinson的家族收藏了一幅超過40年歷史名為《The Anguished Man》（中釋：痛苦的人）的畫像。這幅畫作以金屬藍色做背景，有一個有着紅色陰影，像是被嚴重燒傷或是被剝皮了的，這個「人」沒有頭髮，眼睛就如被挖走了一樣，只剩下一個黑洞，而嘴巴張口，彷彿正在痛苦地尖叫一樣。



Sean Robinson掛起畫作《The Anguished Man》怪事不斷發生。（YT截圖）

畫作的擁有人Sean Robinson表示，這幅《The Anguished Man》曾經為他的祖母所擁有。早年他的祖母購入這幅畫後，就覺得它太過「邪惡」，所以就一直將它包好並收藏在閣樓或地下室之中，直到她去世後，孫子（Sean Robinson）在整理遺物時發現這幅《The Anguished Man》，並隨手擺放在家中。

Sean Robinson掛起畫作《The Anguished Man》怪事不斷發生。（YT截圖）

Sean Robinson的祖母在40年前買了《The Anguished Man》。（YT截圖）

在一篇報道中，Sean Robinson向訪問者表示，從祖母口中得知，畫家有可能將自己血液混合顏料後袒出《The Anguished Man》，而畫家在完成畫作亦自殺身亡。在他接手畫作後，就一直將之放在地下室，直到一次洪水來襲後他就將之暫時放在父母的車庫中。隔了一段日子，畫作再度歸還給Sean Robinson，這時候他就決定不再放在地下室，而是選擇掛在臥室。

相傳畫家以自己的血液混合顏料畫出《The Anguished Man》。（YT截圖）

可是，當掛上《The Anguished Man》後，「有趣的事」就不斷發生。他和家人開始不時都在家中看到一個漆黑無光的人影，又會聽到撞擊聲、走過木板時發生的嘎吱聲和哭聲，而且家中的氣溫會突然變冷，狗狗有時亦會拒絕上樓（畫作被放在二樓臥室），門也有自動地關上。最令人毛管戙的是，Sean Robinson的妻子表示正要睡覺曾感到床尾有「人」在觀察她，入睡時感到有人在幫她梳頭髮......

相傳畫家以自己的血液混合顏料畫出《The Anguished Man》。（YT截圖）

後來，Sean Robinson和妻子終於抵受不住，就重新將《The Anguished Man》（中釋：痛苦的人）包好，重新放在地下室之中，怪事亦沒有再發生。（網上圖片）

後來，Sean Robinson和妻子終於抵受不住，就重新將《The Anguished Man》（中釋：痛苦的人）包好，重新放在地下室之中，怪事亦沒有再發生。有人問為不將這幅充滿「邪惡」的《The Anguished Man》賣走或銷毀？他就認為自己必須充當這幅畫的守護者，以確保其他人免受傷害。