家族榮耀之繼承者26集劇透｜羅子溢身世被揭　吳岱融之死關邊個事

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》26集劇透。《家族榮耀之繼承者》上一集講到許紹雄為了保護妻兒陳靜及佘詩曼，決定為他們討回公道，於是向羅嘉良提出重返丘氏集團做副主席。今日（17日）一集將會講到羅嘉良終於知道羅子溢的身世，而且林峯亦將會痛失家人。

羅嘉良終於知道羅子溢的身世。(影片截圖)

林峯亦將會痛失家人。(影片截圖)

羅嘉良回家意外聽到張鳳妮與吳岱融的通話，從對話中得知羅子溢是她與吳岱融之子，大感震驚。吳岱融突然因車禍離世，林峯極為崩潰，劉浩龍查到吳岱融死前曾與羅嘉良和張鳳妮分別通過電話。林峯問羅嘉良：「我老豆離職之後，丘生你一路都冇同佢聯絡過，點解喺出事之前，會突然打畀佢？」而羅嘉良則指：「你好似懷疑你啊爸嘅死同我有關喎。」之後林峯再找到張鳳妮：「喺我老豆出事之前，丘太你有同佢通過電話，我想知你哋傾咗啲咩？」張鳳妮就說：「其實我同你爹哋好少聯絡嘅，嗰日佢無端端打電話畀我，我都覺得好意外，當我想問佢打電話搵我做咩，嗰邊就傳嚟嘭一聲，電話就收咗線啦。」 但二人均否認吳岱融之死與自己有關。

羅嘉良回家意外聽到張鳳妮與吳岱融的通話，從對話中得知羅子溢是她與吳岱融之子。(影片截圖)

劉浩龍查到吳岱融死前曾與羅嘉良和張鳳妮分別通過電話。(影片截圖)

二人均否認吳岱融之死與自己有關。(影片截圖)

林峯醉酒後告訴佘詩曼有關羅子溢的真正身世，告之他就是自己的同父異母弟弟，而梁靖琪就是他的妹妹，更指梁靖琪曾把DNA報告寄給他。佘詩曼知道後立即與許紹雄商量該怎麼做，最後佘詩曼威脅羅子溢離開丘氏集團和丘家。

林峯醉酒後告訴佘詩曼有關羅子溢的真正身世。(影片截圖)