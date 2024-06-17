37歲前女主播罕曬水著陪女暢泳　黃麗幗少女感十足被封翻版湯怡

現年37歲的黃麗幗相當童顏少女感十足，被讚是翻版湯怡，2010年樹仁大學畢業，2010年曾參加由亞洲電視舉辦的《馬壇超新星》，並曾於無綫電視擔任兒童節目主持。2012年7月開始出任無綫互動新聞台主播， 2016年4月離開無綫新聞，轉投海通國際出任環球市場部高級副總裁。



畢業於香港樹仁大學的黃麗幗，2012年開始出任無綫互動新聞台主播，因外表出眾甜美而被網民封為「新聞女神」。（wonglaikwok@IG）

前無綫新聞美女主播——黃麗幗（wonglaikwok@IG）

離巢後的黃麗幗多在財經節目中擔任嘉賓。（IG圖片 / wonglaikwok）

2019年第2度結婚，在沖繩舉行婚禮下嫁經營美容院生意的商人Jeff，2020年7月誕下兒子(Jacob)，再於22年12月誕下細女。早前她與女兒玩水的相就甚為「吸睛」。最近一張她與女兒玩水的相就甚為「吸睛」，黑色背心款泳衣看似密實，心口前網格隱隱約約地騷出好身材令人眼前一亮，其實她一向形象專業健康，甚少性感示人，置頂的泳照帖文攝於19年沖繩，白色泳衣亦相當清純健康。

黃麗幗曾離過一次婚，離婚兩年後她再遇如意郎君，嫁給經營美容院生意的Jeff。（wonglaikwok@IG）

黃麗幗（Ruby）三年抱兩湊成好字。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）三年抱兩笑得非常燦爛。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）少女味十足被封翻版湯怡。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）少女味十足被封翻版湯怡。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）陪女玩水罕曬水著。（IG：@wonglaikwok）

黃麗幗（Ruby）2019年水著照完全無走樣。（IG：@wonglaikwok）