曉朝夕劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《曉朝夕》陸劇有張淼編劇、陳娜娜作為編劇，國浩、吳洪宇為執導，由哈妮克孜、焉栩嘉領銜主演的一套以古裝奇幻劇為題材的電視劇。此劇不但男女主角造型華麗，劇情內容也十分緊湊，男女主角一集死四次再復活，上演無限輪迴的循環時空！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《曉朝夕》｜劇情大綱

東瑜小公主月令身負重任，為了守護姊姊的幸福，不得不"替嫁"到北朔。不料，過程中陰差陽錯，她竟與前來接親的使臣北王周時予意外結成夫妻。這趟成親之旅危機四伏，一塊神奇的玉佩令月令和周時予不斷穿梭時空，經歷重複的生死戰鬥與重生。兩個人第一次見面就面對第一次謀殺，一起蘇醒，就在這時開啟了重生之路，一次次穿梭時空的戰鬥中，二人跟從遊戲規則中不斷戰鬥和升級，互相支持，從最初只是為了個人命運而奮鬥，到最後肩負起捍衛國家大義的責任。二人情投意合，相識相戀，開啟一段奇幻的愛情故事。

晓朝夕官微@Weibo

《曉朝夕》播出時間｜最新追劇日曆

《曉朝夕》一共有24集，由騰訊視頻播放，會員由6月15日起每日中午12點更新1集，首日10點更新5集，SVIP每日早上10點搶先看。而非會員就由6月22日起每日更新1集，首更2集。

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《曉朝夕》｜演員人物關係圖

(官方未有更新)

《曉朝夕》｜演員

哈妮克孜 飾 月令

女主角東瑜小公主“替嫁”到北朔，意外遇上男主角北王。化妝追型十分亮麗。

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焉栩嘉 飾 周時予

接親使臣北王與女主角東瑜小公主相愛，一起經歷了時光倒流的冒險。

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張嘉元 飾 星熠

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黃喬 飾 蘇念