姚嘉妮9年前曾被揭與菲裔舞導老師過從甚密 更被拍得沙灘拖手

姚嘉妮今日（18日）被揭與結婚18年老公林祖輝原來已經離婚多年，她表示與林祖輝的關係為家人。她接受傳媒訪問時，指兩人分開不涉及第三者，而一對子女亦會共同撫養。

姚嘉妮被揭與結婚18年老公林祖輝原來已經離婚多年。

姚嘉妮現實中亦是老闆娘，先生林祖輝進軍童裝生意至今在港有五間分店。（微博圖片）

不過9年前曾有雜誌以封面報導，指姚嘉妮背著林祖輝與有份投資開設的舞蹈學校的菲裔男老師AL經常私下約會，他們二人除了被爆手拖手遊沙灘外，亦會接對方收工及在車廂內談情，姚嘉妮亦會到男方住所短聚。當時姚嘉妮回應帶點耐人尋味，她並沒有否認事件，只說了「愛我的人和關心我的人，都清楚我的。」

林祖輝、姚嘉妮（梁碧玲攝）

與跳舞老師一星期見三日

當年姚嘉妮去習舞，並由導師AL執教，他們愈來愈熟後便由AL單獨授舞，課堂愈上愈多，每星期最少有3天在舞蹈室。當時有知情人士透露，AL「口甜舌滑」及情格熱情，有不少女士都點名跟他學舞。

當年姚嘉妮去習舞，並由導師AL執教，他們愈來愈熟後便由AL單獨授舞。(youtube截圖)

姚嘉妮身材好fit。(youtube截圖)

AL曾與陳煒傳出緋聞

除了姚嘉妮外，AL亦曾與陳煒傳出緋聞，但陳煒為了避嫌便減少上堂之數，緋聞便隨之而去。但姚嘉妮卻愈上愈密，更疑似與AL戴「情侶裝」手帶。當年姚嘉妮被指到與AL手拖手漫步淺水灣沙灘，她並沒有拒絕這個行為，最後手拖手走了一段路才取車離去，十分纏綿。姚嘉妮之後更被發現接送AL，更在車廂內談心，其後前後腳出入男方住所相聚，至凌晨都未離去。