關寶慧18歲靈體纏身「封眼」無效　俾鬼咬：唔抵得我今世唔使做

「鬼后」關寶慧（Emily）日前 (8日) 接受潘紹聰主持的新城《恐怖熱線》訪問，天生有陰陽眼的Emily經常遇到靈異事件，她透露首次遇見靈體，是18歲那年在泰國曼谷某酒店發生，嚇得她三魂不見七魄。

「鬼后」關寶慧（Emily）日前 (8日) 接受潘紹聰主持的新城《恐怖熱線》訪問。

Emily透露當晚三個女生一間房，本來相約好另外兩位友人睡前玩一會兒撲克，開始前Emily先上廁所，數分鐘出來後，發現兩位友人經已熟睡，她於是上床準備就寢，「我一瞓落床就郁唔到，眼尾見到隔離床頭有個着白色袍嘅女人，坐咗喺我朋友枕頭旁邊，真係勁驚，我全程都郁唔到，過咗至少10分鐘先郁得番。」

好多恐怖經歷！

由於經常看到靈體，Emily既害怕又煩厭，於是找來師傅「封眼」，可惜數年後偕友人到卡啦OK消遣，又再次看到靈體，今次更與玄學家司徒法正齊齊目擊，「嗰間卡拉OK房我已經去過好多次，突然間喺飛鏢位有個頭飛出嚟，師傅都見到，係一個好老嘅阿伯，好瘦、好猙獰。」

封唔到眼！

近年活躍於舞台劇的Emily，演出期間亦發生過怪事，「有日我喺化粧間化粧，喺頭頂突然有叠溪錢跌落我個頭，現場所有人呆咗，好恐怖，後尾佢哋安慰我係道具，但點解化粧間會有溪錢道具喺到？」

訪問去到中途，司徒法正接受潘紹聰電話訪問，他憶述某年和Emily到曼谷拍攝節目時遇到的靈異事件，「Emily原本住尾房，我間房就對正電梯，後尾佢同我調咗房，第二朝起身我張床多咗8個枕頭，第二晚瞓瞓吓就喺我旁邊跳，跳足幾晚，我係師傅，又唔能夠換房。」而Emily雖然換了房，但也未能避免，「我用門咭開門時，突然右手邊有團綠色光，見到一個同我一模一樣嘅人，嚇到我腳都軟。」

另一單出埠發生的怪事則在馬來西亞，當時Emily住在海俊傑隔離房，凌晨時份洗澡時，突然聽到一把清晰的男人歌聲，但聽不明對方的語言，「我衝出去用酒店房電話打過去搵海俊傑，佢好遲先接電話，問佢係咪唱緊歌？佢話瞓緊覺，我即刻收線九秒九衝上床，一上床就聽到男男女女幾廿種方言，嘈到好似街市咁，之後念經、講晒粗口都唔掂，搞到我四點幾，但我五點就要起身開工。」

Emily的靈異事件愈講愈多！

Emily的靈異事件愈講愈多，其中一單更發生在她香閨，「我依家間屋住咗十幾年，一直都冇嘢，半年前一晚我痛醒咗，有嘢咬我手臂，係一個50年代打扮嘅男人，梳住個飛機頭，着白恤衫西褲，我見到佢咬我左邊手臂，成件事好似發夢，但又好真實，後尾我問個相熟師傅，佢話係我以前啲冤親債主，唔抵得我今世唔使做，所以咬我，但其實我只係懶，唔係唔使做，太誤會我喇！」