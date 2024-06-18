姚嘉妮亞姐出身擁大長腿45歲依然身形弗爆　泳裝亮相劇集成為佳話

繼郭晉安和歐倩怡之後，另一對年齡相差15歲的藝人夫妻林祖輝和姚嘉妮近日也對外承認已離婚，結束18年夫妻關係。「分」訊一出，不少網民都大跌眼鏡同感到可惜，皆因兩人自2006年結婚後，一直給人感覺非常恩愛，更被形容為圈中的模範夫妻，而且育人一對子女，一家四口美滿幸福，所以突然爆出離婚消息，令人無不詫異。

姚嘉妮和林祖輝突然爆出離婚消息，令人無不詫異。（微博圖片）

在外人眼中曾是圈中模範夫妻。（微博圖片）

離婚後，姚嘉妮和林祖輝共同撫養一對子女。（IG圖片）

雖然兩人在訪問中未有提及離婚原因，但林祖輝在訪問中講到一對夫妻走不下去也沒辦法，另外界有不少猜測，包括是否大家步伐已經不一致？因林祖輝早已退出幕前從事珠寶生意；而姚嘉妮至今仍活躍於幕前工作，擔任節目主持之外也有拍劇，早前他更加入直播帶貨行列，到韓國搜羅各款美妝、護膚品及個人護理產品等，並即場開直播分享，吸引不少粉絲收看，創下銷售額超過六位數的佳績。

林祖輝在訪問中稱一對夫妻走不下去也沒辦法。（梁碧玲攝）

姚嘉妮至今仍活躍於幕前工作，擔任節目主持之外也有拍劇，早前他更加入直播帶貨行列。（小紅書）

姚嘉妮雖然已為人母，但身形依然fit爆。（IG圖片）

而更令人驚嘆的是，姚嘉妮雖然已45歲，兼已為人母，但可以說半點師奶味都沒有，反而愈來愈有女人味，而且身材保養得超好。98年參選亞洲小姐奪得季軍的她，尤其是一雙大長腿非常煞食，之前在劇集《她她她的少女時代》中的一場游水戲，她更以兩件頭黑色泳裝上陣，大騷完美線條和結實腹肌，Fit爆身形十分吸睛，引起網民熱議，成為一時間佳話。

姚嘉妮在《她她她的少女時代》中，同羅天宇發展姊弟戀。（電視截圖）

這幕泳裝示人引起網民熱議，姚嘉妮受訪時說好凍！（TVB YouTube影片截圖）

身形好Fit！（TVB YouTube影片截圖）

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