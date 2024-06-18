姚嘉妮亞姐出身擁大長腿45歲依然身形弗爆 泳裝亮相劇集成為佳話
撰文：崔力生
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繼郭晉安和歐倩怡之後，另一對年齡相差15歲的藝人夫妻林祖輝和姚嘉妮近日也對外承認已離婚，結束18年夫妻關係。「分」訊一出，不少網民都大跌眼鏡同感到可惜，皆因兩人自2006年結婚後，一直給人感覺非常恩愛，更被形容為圈中的模範夫妻，而且育人一對子女，一家四口美滿幸福，所以突然爆出離婚消息，令人無不詫異。
雖然兩人在訪問中未有提及離婚原因，但林祖輝在訪問中講到一對夫妻走不下去也沒辦法，另外界有不少猜測，包括是否大家步伐已經不一致？因林祖輝早已退出幕前從事珠寶生意；而姚嘉妮至今仍活躍於幕前工作，擔任節目主持之外也有拍劇，早前他更加入直播帶貨行列，到韓國搜羅各款美妝、護膚品及個人護理產品等，並即場開直播分享，吸引不少粉絲收看，創下銷售額超過六位數的佳績。
而更令人驚嘆的是，姚嘉妮雖然已45歲，兼已為人母，但可以說半點師奶味都沒有，反而愈來愈有女人味，而且身材保養得超好。98年參選亞洲小姐奪得季軍的她，尤其是一雙大長腿非常煞食，之前在劇集《她她她的少女時代》中的一場游水戲，她更以兩件頭黑色泳裝上陣，大騷完美線條和結實腹肌，Fit爆身形十分吸睛，引起網民熱議，成為一時間佳話。
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