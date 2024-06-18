潘靜文大騷司儀 直言沒被上次搶對白事件影響：上次上咗一課

無綫年度大型籌款節目《明愛暖萬心》今日（18/6）於尖沙咀舉行記者會。當晚擔任大會司儀有林正峰、潘靜文（Sherman）孔德賢（Danny)今日亦有現身出席。對於三人首次合體，與阿姐汪明荃同台做司儀。潘靜文接受《香港01》訪問時表示：「其實呢個係我第一次做嘅慈善騷，咁所以我係好緊張。同埋做慈善騷都要背好多資料性，咁所以都要同佢哋兩位請教。（上次台慶做主持被批搶對白事件有否留陰影？）其實嗰一次可能幕後同幕前溝通有誤會，造就到個鏡頭前，好似我做得唔夠好，咁但係嗰次自己可能都做得唔夠好。變咗透過嗰次係上咗一課。咁所以今次做直播希望可以俾進步大家睇。」

林正峰，潘靜文及孔德賢首次合體擔任司儀。（陳順禎攝）

Danny就即場指教Sherman上台前千祈不要亂飲食：「因為之前飲咗杯凍咖啡，搞到喺台上搞肚痛，遲啲妖成新聞人物，好彩忍得住先冇出事，咁所以千祈唔好喺做騷前亂食嘢。」提到今屆港姐參選質數，林正峰大讚不得了：「好好呀！點解會話好，我係指佢哋嘅勇氣，因為係來自五湖四海，唔只係香港。我係有好快咁睇過佢哋啲相，每年都係咁樣，總會有啲會有人覺得Ok，亦會有人彈，但我就覺得人生點都要試一次，如果我係女版，我都會去試。」