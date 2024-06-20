港姐面試佳麗小紅書逐個捉　雙碩士噴火身材不輸郭珮文：約拍私信

無綫年度選美盛事《香港小姐競選2024》又到！首輪面試日前（17日）已在無綫將軍澳電視城內進行，佳麗的顏值、身材、衣著打扮，甚至口音一如以往引起網民激烈討論。近年更出現一個新現象，就是有不少佳麗來自內地，藉來港讀書一圓選美夢，而且成績不錯，如去年的王怡然和王敏慈最後贏得亞軍及季軍，便是最佳例子。

隨着首輪面試過後，不少佳麗迅速被網民起底，由於多了內地女生參選，所以大家的分享渠道亦由主要的Instagram，發展到小紅書。她們不像以往的參賽佳麗，保持神秘，而是坦蕩蕩分享其參選體驗，成功吸引不少內地網民眼球，「香港小姐」似乎已成為內地女生的「流量密碼」。



當中，在首輪面試中擁勁爆上圍的26歲丁雨然，其社交平台擁有大量火辣泳衣相，凹凸有致的噴血身材不輸無綫「最強Body」郭珮文（Juliana），但由樣子至身材的真假度，卻引來網民懷疑，不過她對自己樣貌、身材似乎非常滿意，並在個人簡介寫上：「約拍私信」。唔講咁多，去相……

26歲丁雨然剛在英國倫敦大學學院畢業，完成了兩個碩士學位表示正在「揾工」，當日她以一件性感小背心參與首輪面試，即刻成為焦點。（陳順禎攝）

記者會上丁雨然透露自己有D Cup，相當有自信。（陳順禎攝）

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丁雨然私下也毫不吝惜展示美好身段，著比堅尼大騷屈機身材。（小紅書）

背面一樣吸睛。（小紅書）

小紅書裡面的丁雨然，比面試的她濃妝。（小紅書）

身材達噴血程度。（小紅書）

歡迎「約拍私信」。（小紅書）

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身材不輸郭珮文。(ig圖片)

此外，不少內地佳麗視是次港姐面試為「體驗遊」，事後紛紛在小紅書分享感受，也有佳麗第二次參選。

22歲的梁嘉瑩笑容甜美，擁一身健康膚色。（小紅書）

身材都甚有睇頭。（小紅書）

有點歐美風。（小紅書）

來自河南的22歲劉沛妍，現就讀城市大學（小紅書）

劉沛妍小紅書有近7000粉絲。（小紅書）

劉沛妍經常拍片教人跳肚皮舞。（小紅書）

26歲的李淑儀是江門人。（小紅書）

李淑儀私下喜愛泳裝。（小紅書）

李淑儀私下喜愛泳裝。（小紅書）

Christina身形高挑。（小紅書）

（小紅書）

原來她還是港大高爾夫社長。（小紅書）

23歲的Ellyn，剛城市大學畢業，曾在內地做過練習生的她，在小紅書有2萬人追蹤，非常厲害。（小紅書）

Ellyn喜歡影相。（小紅書）

不乏泳裝照。（小紅書）

27歲的Chole，見傳媒時表現大方。（小紅書）

有不少街拍相。（小紅書）

有不少街拍相。（小紅書）

25歲的Ariel朱詩晴是英文補習老師，外表清秀。（小紅書）

私下也有可愛甜美一面。（小紅書）

22歲的Kerry，是一位國標舞者。（小紅書）

舞技高強。（小紅書）

24歲的黃艷，是香港大學碩士生。（小紅書）

樣子不俗。（小紅書）

曾有選美經驗。（小紅書）

22歲的北京姑娘Regina，當日幾乎素顏面試。（小紅書）

詳述面試過程。（小紅書）

爆有年齡較少的佳麗現場哭了。（小紅書）

在香港大學修讀新聞系碩士的Regina，屬於清純系。（小紅書）

26歲的Nancy，是首輪面試的Pose王。（小紅書）

Nancy表示要積極減肥。（小紅書）

Nancy除了幫爸爸打理酒店外，原來都喜歡玩Cosplay。（小紅書）

連騎馬都識。（小紅書）

中英混血兒Linda蔡優美今年捲土重來。（小紅書）

Linda蔡優美於2023年曾參選香港小姐，當時被取笑似朱古力卡通人物，之後決心減肥。（小紅書）

與面試佳麗們合照。（小紅書）

26歲的徐婕來自深圳。（小紅書）

去年同樣參選過。（小紅書）