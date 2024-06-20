港姐面試佳麗小紅書逐個捉 雙碩士噴火身材不輸郭珮文：約拍私信
撰文：陳釗
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無綫年度選美盛事《香港小姐競選2024》又到！首輪面試日前（17日）已在無綫將軍澳電視城內進行，佳麗的顏值、身材、衣著打扮，甚至口音一如以往引起網民激烈討論。近年更出現一個新現象，就是有不少佳麗來自內地，藉來港讀書一圓選美夢，而且成績不錯，如去年的王怡然和王敏慈最後贏得亞軍及季軍，便是最佳例子。
隨着首輪面試過後，不少佳麗迅速被網民起底，由於多了內地女生參選，所以大家的分享渠道亦由主要的Instagram，發展到小紅書。她們不像以往的參賽佳麗，保持神秘，而是坦蕩蕩分享其參選體驗，成功吸引不少內地網民眼球，「香港小姐」似乎已成為內地女生的「流量密碼」。
當中，在首輪面試中擁勁爆上圍的26歲丁雨然，其社交平台擁有大量火辣泳衣相，凹凸有致的噴血身材不輸無綫「最強Body」郭珮文（Juliana），但由樣子至身材的真假度，卻引來網民懷疑，不過她對自己樣貌、身材似乎非常滿意，並在個人簡介寫上：「約拍私信」。唔講咁多，去相……
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此外，不少內地佳麗視是次港姐面試為「體驗遊」，事後紛紛在小紅書分享感受，也有佳麗第二次參選。