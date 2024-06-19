周汶錡大搞生日派對星光熠熠　朋友赴會共聚最開心：唔需要送禮物

名模周汶錡（Kathy）今（19日）亮相電視城為節目《拍檔食堂》錄影，大曬修長美腿的她，相當吸睛。而在接受《香港01》訪問，提到上月大搞一連兩場生日派對迎50歲，她表示大家玩得開心，揚言每年的生日派對朋友們都會非常期待，因為派對上的安排都是她親力親為去策劃的。

Kathy大曬修長美腿。（陳順禎攝）

難得上烹飪類綜藝節目，問到Kathy平日有沒有下廚習慣時，她就表示：「平時我都有㗎，我都鍾意煮餸，我覺得依家煮餸有進步，同埋煮餸其實都幾好玩。（煮中餐多還是西餐？）我覺得我鍾意煮中餐，但西餐又幾容易，（先生鍾唔鍾意食中餐？）基本上佢係食中餐。」看來先生都頗喜愛中華美食。

Kathy平時有下廚習慣。（陳順禎攝）

Kathy大搞生日派對。（IG/@chow_simon）

而提到在上個月一連舉行兩場生日派對，有不少圈中人出席，就好像關之琳、黎姿、袁詠儀、張智霖等，可謂星光入熠熠，問到是不是一邀請大家立即答應時，Kathy二話不說：「通常我嘅生日都會出席，因為我喺生日party玩主題feel着得靚靚，同埋我都幾鍾意自己搞自己嘅生日party，全部都係好朋友識嘅朋友，聚埋一齊玩真係好開心，佢哋好似每年都好期待我嘅生日party。（生日派對上有冇收好多禮物？）唔需要送禮物俾我，佢哋知我唔鍾意要禮物，我覺得你出席嚟已經好開心。」