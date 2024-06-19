姚嘉妮林祖輝離婚｜仔女讀著名星二代國際學校 　年繳19萬學費

45歲的姚嘉妮與林祖輝結婚18年，近日爆出原來早已離婚令外界相當震驚，一對子女亦會共同撫養。姚嘉妮對子女學業早有安排，自小入讀星二代熱門國際學校，學費高達19萬一年﹗



姚嘉妮林祖輝離婚｜大女外貌甜美標緻勁高䠷 網民激讚：不輸沈月

姚嘉妮林祖輝育有一子一女。（姚嘉妮微博）

姚嘉妮林祖輝育有一子一女。（IG：@yiugaga）

姚嘉妮林祖輝育仔女遺傳優良基因外表出眾。（IG：@yiugaga）

姚嘉妮是美國國際學校的校友，熟悉美式教育，仔女亦自小入讀提供美式課程，位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，吸引不少圈中同信仰的藝人慕名而至，包括毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬和張晉的兩名女兒張楚兒和張信兒、張栢芝的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）、羅霖兒子都正就讀或曾是校友。

位於石門的基督教國際學校。（基督教國際學校網頁圖片）

位於石門的基督教國際學校。（基督教國際學校網頁圖片）

姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros 亦自小入讀ICS，當年林祖輝常駐北京發展事業，曾打算接姚嘉妮和女兒北上長住，北京哈羅亦已取錄了囡囡，但因懷有細仔最終決定留港讀書。ICS在1992年創辦，現提供由幼稚園、小學至中學一條龍教學，中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑，每年學費由港幣$85,900 至 194,700。此外，ICS有推出一次性和無息本票債券，首名入學子女需付25萬元、第二名子女付18萬、第三名則是14萬，其後再入讀的子女則毋須再繳交。

基督教國際學校各級學費。（基督教國際學校網頁圖片）