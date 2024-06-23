專訪｜歐陽震華與賭王傅老榕孫女拍拖勁大壓力：啲人話我嫁入豪門

歐陽震華為收視保證，每套劇集例必高收視，就連客串《開心速遞》收視亦有32.3，但原來收視之王，他的事業不是一帆風順，曾經做過十年跑龍套，他說：「我藝訓班同學係梁朝偉、張兆輝、關禮傑⋯⋯咁你話我係咪最突出⋯⋯我係慢熱嘅，但慢熱有慢熱嘅好。」

82年入藝訓班，直到92年遇到監製鄧特希邀他拍攝《壹號皇庭》事業從此改變，之後再遇到監製鄺業生，拍了《陀槍師姐》系列、《金裝四大才子》之後企穩一綫小生位置

事業上要捱足十年才出頭，感情上亦受考驗，當年與賭王傅老榕孫女傅潔嫻拍拖，有一次被拍得女方接載歐陽震華，之後更成為封面，他說：「雜誌寫我嫁入豪門，我嫁入豪門喎，之後我買架車、買隻狗都被人講，當時都有諗自己點高攀得起？」

歐陽震華剛剛加盟英皇娛樂，他希望在電影方面做點成績。（麥超億 攝影）

做足十年閒角

歐陽震華未入行前在一間高級時裝店當售貨員，他陪朋友到電視城，一心只想去電視城希望碰見發哥，結果朋友選不中，他被選中當後備，剛好有入圍著退選，結果歐陽震華補上，同班同學全部美男子，被喻為顏值歷來最高一屆藝訓班，梁朝偉、張兆輝、關禮傑，林俊賢等，歐陽震華說：「咁你話我係咪好突出呢？最好笑監製落嚟『㨂卒』揾人做啲閒角，譬如揾做賊、做嫖客嘅，你唔會揾梁朝偉、關禮傑啦？咁一定係我啦。」

之後歐陽震華做了接近十年閒角，那些年古裝劇大行其道，歐陽震華已經演過無數清兵、丐幫、村民等，直到遇到《壹號皇庭》編審及監製鄧特希，他說：「當時佢話想要一批二綫都有潛力上一綫嘅人，因為佢呢套劇冇budget亦係非黃金時間播放，坦白講即係攝時間，但點知就俾我哋跑出咗，拍到第三輯我已經轉咗部頭約直至離開。」

收視福將歐陽震華原來曾經捱足十年跑龍套。（麥超億 攝影）

監製鄺業生令歐陽震華成收視保証

《壹號皇庭》令歐陽震華成為一綫小生，之後他遇到監製鄺業生，歐陽震華表示與鄺業生在TVB認識，二人亦一拍即合，合作了《陀槍師姐》系列、《金裝四大才子》等，令他成為TVB收視福將，而他最記得拍《金裝四大才子》時，劇組放中午飯時間，張家輝叫他陪試車，他說：「我哋兩個著哂古裝戴埋頂帽，佢叫我試車仲要係boxster，坐入架車佢仲要開篷，我話唔好喇啩，佢話唔得呀，我哋頂帽頂住個車頂呀，結果兩條友著住古裝揸住架保時捷飛去清水灣，個衰鬼乜都夠膽死。」

歐陽震華首套擔正作品為92年的《壹號皇庭》從此站穩一線。（《壹號皇庭》電視截圖）

2013年食麻辣火鍋險死

事業一帆風順，但在2013年的年初二，歐陽震華與家人吃麻辣火鍋，期間被食物哽塞更落到肺部，令他呼吸困難，之後要由白車送院再被推入ICU，這次死過翻生經歷，歐陽震華印象深刻，他說：「歐陽太睇住人工心臟機，人工呼吸機由東區醫院運嚟，跟住推入去ICU，你話佢驚唔驚？醫生都話做哂嘢架喇，醒唔醒睇佢自己？好彩上天都覺得我可能仲有少少貢獻。」

歐陽震華與太太傅潔爛結婚28年。（視覺中國）

太太傅潔爛為賭王後人令歐陽震華壓力大

麻辣火鍋事件，歐陽太傅潔爛陪歐陽震華經歷生死，不過歐陽震華初時與傳潔爛亦受盡壓力，因太太為賭王傅老榕孫女，二人家庭背景相距甚遠，他說：「我初時真係唔知，到後尾有次佢揸車接我被人影咗，之後起埋佢底再做咗封面，話我嫁入豪門，我嫁入豪門呀，明白嘅，要咁樣寫先多人睇，但之後無論我買車，買隻狗都要寫到同佢有關、當時都有諗真係點高攀人？」

雖然歐陽震華性格樂天，但對這些事他自認不懂得處理，直到一位小學同學一席話令他開竅，歐陽震華說：「佢話就係好多人有你呢啲諗法拆散幾多美好姻緣？唔係男嘅頂唔順，就係女嘅頂唔順，其實駛乜理啲八婆啫？你哋結咗婚，開花結果就無人出聲架啦？（你外母對你哋拍拖有冇意見？）冇，佢都係我fans，不過無諗過會殺埋身啫？哈哈。」