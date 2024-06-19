傳統戲曲結合西方管弦樂撞出新火花　年長同年青觀眾都照顧到

澳門樂團樂季演出之一《落花滿天•管弦光影之旅：帝女花跨界創意》，日前在澳門文化中心綜合劇院一連兩晚演出圓滿完成，座上客包括澳門特首賀一誠胞姊賀定一女士、澳門社會文化司司長辦公室主任何鈺珊女士和金沙中國有限公司董事會總裁、首席營運總裁及香港電影發展局主席王英偉博士等，他們和全場觀眾在欣賞完整個演出後均讚嘆不已，即時為台上演奏的澳門樂團大力鼓掌，他們一致覺得任姐和仙姐在《帝女花》電影中的片段，和現場演奏的管弦樂撞出新火花，意想不到的完全融合在一起，絕對要入場觀看才能領略到製作人的那份心思；較為年長的觀眾感到彷如回到昔日在戲院欣賞《帝女花》電影時那段美好時光；年青一代認為是溫故知新，透過現場演出去認識在演藝史上這麽重要的「文化遺產」，他們希望這個絕對是百看不厭，結合東西音樂 crossover 的精彩演出可以在全球各地舞台上欣賞到，讓大家了解《帝女花》在粵劇藝術中的重要地位。

澳門樂團樂季演出之一《落花滿天•管弦光影之旅：帝女花跨界創意》，日前在澳門文化中心綜合劇院一連兩晚演出圓滿完成。

今次演出台前幕後盡精英，包括撰寫音樂會內全部管弦樂章的台灣作曲家，兼豎琴演奏家、灣聲樂團音樂總監李哲藝譜寫；陳善之及葉家寶擔任製作總監；負責導演、編寫及影音剪接一職為吳國亮；黎宇文擔任監製，還有香港著名音樂人趙增熹負責現場音響顧問。今次《落花滿天 • 管弦光影之旅：帝女花跨界創意》演出將粵劇和管弦樂跨界結合，在演奏期間，大螢幕上播放重新剪接，由任劍暉及白雪仙主演的《帝女花》電影選段，讓觀眾以全新視野欣賞這個歴久不衰的愛情故事。李哲藝為今次演出撰寫了7個樂章共29個樂節，他在接受訪問時表示：「我大概14歲左右認識《帝女花》，那時我並不懂廣東話，所以不知當中是什麼內容，後來知道它是粵劇中的經典作品，之後在工作上也遇過昆劇、歌仔戲和京劇等傳統戲曲，所以當合作快十年的桃花源粵劇工作舍找我參與今次演出，因和他們的相處是充滿默契和愉快的，所以我便即時答應。」「我希望今次的創作可以在東方加西方上做出如何同框，卻表現平衡，不特別去取悅任何一方。」

負責導演、編寫及影音剪接一職為吳國亮（中)；黎宇文（左）擔任監製。

，還有香港著名音樂人趙增熹負責現場音響顧問。

陳善之及葉家寶擔任製作總監。

導演 Rex 吳國亮說：「很多人認識粵劇應是由《帝女花》開始，它也是我心目中粵劇的第一位，當中一個大時代的突變以及人如何去面對這種環境，還有史詩式的場面給我提供了很多思考空間。我參與粵劇製作快25年，起初不知道《帝女花》加上管弦樂能否融合，也遇上不少阻力，但我覺得管弦樂的龐大演奏，陣容能令《帝女花》錦上添花，能把當中鋒迴路轉的感情世界表達得淋漓盡致。我並非一個音樂人，對音樂的認識也很皮毛，唯有不停去問專家，起初也被不少朋友潑冷水，因為我不單止須要作曲人去撰寫新樂章，但也要求在演奏這些樂章的同時，配上電影《帝女花》電影內任白的經典場面和對白絕對不能有違和感，那時有一個前輩和我說這樣結合很容易做到不倫不類，不過他又未至於說是做不到，在我死纏爛打下他先接觸了香港管弦樂團，由此做了這個看似從不可能，但原來最後是可能的演出，《帝女花》的豐富已超越任何粵劇的表演形式。」

導演 Rex 吳國亮（左)。

監製黎宇文則說：「今次的製作既神奇又困難，幸好和哲藝也不是第一次合作，默契也越來越好，他今次的創作令我非常感動。」趙增熹說：「我認識《帝女花》是由旋律開始，今次我負責如何很順暢的展現整個創作，特別是電影中的片段或對話可以和管弦樂同步呈現。起初我也抱著懷疑心態去看待這次合作，因為粵曲音階和西方音樂非常不同，但作曲的哲藝很利害，他以電影配樂手法，把粵劇成功放在西方音樂上，他整體上把音樂做得很平均。如果一個從未看過粵劇的觀眾去看這個跨界演出，這將會是很好的入門推介。」

落花滿天‧管弦光影之旅。

最後製作總監陳善之表示：「這是一次創新兼大胆的結合，桃花源粵劇工作舍一直不拘泥於舊有概念，希望令到更多新劇迷喜歡粵劇。」葉嘉寶說：「完場後看到觀眾表示很感動，彷如為我們打了一支強心針，我們希望能把這個節目推廣至其他地方。」