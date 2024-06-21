無綫2013年月曆花絮流出7大女星鬥性感　極品身材花旦迫爆衫搶鏡

無綫過往曾製作了不少高質月曆，而有份拍攝月曆的都是一些大哥阿姐級、當家小生花旦，又或是備受力捧隨時有望上位的藝人。昨日有網民於社交網重溫2013年無綫月曆中的拍攝花絮以及訪問片段，並留言表示：「TVB美女們2013年月歷拍攝花絮」。片中集齊當年7位上位小花，她們均穿上貼身裙大擺誘人甫士，仿傚Victoria's Secret索模大騷迷人身材和美腿。

(左起) 高海寧、林夏薇、唐詩詠、岑麗香、馬賽、龔嘉欣、楊秀惠。(小紅書)

片中可見，當時拍攝這輯2013年月曆的7位上位小花包括高海寧、林夏薇、唐詩詠、岑麗香、馬賽、龔嘉欣、以及楊秀惠。由於拍攝年份距今已經11年，當中某些女星樣子與現時的變化也差距頗大。當年的她們都是花樣年華，青春無敵，但她們有些卻是愈來愈靚，更有魅力。她們那時都備受力捧，唐詩詠與林夏薇近年更先後成為視后。

7位靚女當年都青春無敵。(小紅書)

7位靚女當年都青春無敵。(小紅書)

7位靚女都打扮性感上陣，而最性感的絕對非高海寧莫屬，她穿上超deep V開胸迷你裙，盡騷極品級魔鬼身材，上圍完全有迫爆衫的感覺，視覺效果震撼了訪問裡她們7個都表示拍攝的過程其實相當辛苦，要用手撐住又要挺胸收腹擺甫士的同時，不斷展現她們的美腿，穿上超高高踭相當累，林夏薇甚示表示：「係企到抽筋，對腳震晒。」不過拍攝出來的效果相當好。

高海寧與岑麗香。(小紅書)

高海寧與岑麗香。(小紅書)

高海寧與岑麗香。(小紅書)

高海寧與岑麗香。(小紅書)

高海寧與岑麗香。(小紅書)

高海寧與岑麗香。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)

拍攝花絮。(小紅書)