羅嘉良曾指諗唔明呢位四大天王點解咁紅：呢個世界真係唔公平

《家族榮耀之繼承者》即將大結局，最近幾集羅嘉良的演技獲得不少人讚許，感慨果然是曾經的TVB一哥，三屆視帝的實力不容小覷。

羅嘉良表情做得非常好。（劇集截圖）

演技獲大讚。（劇集截圖）

果然係三屆視帝。（劇集截圖）

羅嘉良當年在TVB風光無限，分別於1997年、1998年、2002年憑電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》奪得最佳男主角，成為首位三奪TVB視帝的男演員。最近因為羅嘉良人氣急升，內地社交平台有網民翻出他多年前接受陳志電《志雲飯局》的訪問，原來羅嘉良年少也曾氣盛，更指想不明白為何四大天王當中有一位可以走紅。

羅嘉良多年前接受陳志電《志雲飯局》的訪問。（片段截圖）

節目中羅嘉良講到：「以前我覺得四大天王，有時我都唔明，某人點解會咁紅？」當時陳志雲不停追問是誰，起初羅嘉良也不肯揭開，不過終於抵受不了陳志雲的追問，說出了黎明的名字。「我有同佢搭過戲，《回到唐山》嗰陣時，覺得佢做到嘅嘢我都做到喎，佢唱得歌我都得，佢靚仔就見人見智喇哈哈。我覺得我都ok，點解佢可以咁紅？呢個世界真係唔公平。會有咁嘅諗法，當然年月過去，你去審視返，有啲嘢係人哋有你冇。」

羅嘉良指是黎明。（片段截圖）

覺得佢做到嘅嘢我都做到喎。（片段截圖）

靚仔就見人見智。（片段截圖）

陳志雲繼續問，你覺得黎明有甚麼你沒有呢？羅嘉良續說：「當時佢有種秀氣，同有種味道，我邊有味道啊當時，瘦骨仙一個，演戲又未得，人哋紅係應該。」

黎明後生係真係靚仔。（影片截圖）

《回到唐山》時的黎明。（網上圖片）