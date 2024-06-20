羅家英曾鈺成兩位殿堂級大師擔任顧問　組團到大馬弘揚粵劇文化

為慶祝中馬建交五十年，中國文化藝術承傳協會將於今年12月6日至9日在吉隆坡與怡保主辦《說好中國故事-港馬戲曲交流展演》，一共演出四場，包括《蟠龍令》、《紫釵記》及兩場《傳。承折子戲專場》，活動並獲特區政府撥款資助。至於協辦單位馬來西亞建造行聯合總會，其會長黃東春拿督更率領一行13人到場支持， 一起啟動活動序幕。

國家一級演員曉毅（右二）與中國文化藝術承傳協會總策劃及執行人郭俊亨（左一）與協會總顧問曾鈺成（左二）及協會創會主席黃思樂預祝港馬戲曲交流展演成功。

左起：郭俊亨與曾鈺成及黃思樂為粵劇不遺餘力。

羅家英：支持傳承粵劇為己任

為隆重其事，參與演出的文武生花旦包括曉毅、彭熾權、溫玉瑜、何志成、王超群、鄧美玲、高麗及鄭詠梅等，協會總策劃及執行人郭俊亨，創會主席黃思樂及協會總顧問前立法會主席曾鈺成等，日前在發布會上介紹詳情，而協助藝術顧問羅家英當日中國文化藝術承傳協會因要演出《大鼻子情聖》而未能抽空出席，不過為表支持郭俊亨，他特地抽空接受記者訪問。被問到為何肯擔任大會藝術顧問？家英哥表示因協會的理念及宗旨和自己很相似，也是以承傳中國文化使命為己任，雖然自己也工作繁忙，但每天能做自己喜歡理念的工作，絕對不會分身不暇，「我唔係只支持郭俊亨，係支持整個協會理念，眼見整個協會包括曾總顧問都非常支持粵劇，只要係粵劇嘅，我都非常支持。（希望協會能達成什麼目標？）將粵劇好好承傳及推廣，尤其喺馬來西亞等原有粵劇發達承傳地。」今次有4對文武生及正印花旦，絕對係史無前例！」過往家英哥經常也有到大馬演出，對於今次香港將組成超過80人的戲迷團隨隊到當地觀演，「見到咁多戲迷支持我哋係絕無僅有，非常感恩！」

中國文化藝術承傳協會一眾籌委成員合照。

羅家英將拉隊到馬來西亞演出。

郭俊亨：到大馬弘揚粵曲文化 作為藝術交流橋樑

據中國文化藝術承傳協會總策劃及執行人郭俊亨表示該會由一群熱愛粵劇的表演者和愛好者組成，大家無私奉獻，共同推動粵劇發展。他非常榮幸邀請到前立法會主席曾鈺成先生擔任協會總顧問 ，同時粵劇界殿堂級大師羅家英先生答應出任藝術顧問，在兩位大師級的支持下，促成今次港馬合作，尤其十分感謝曾鈺成先生建議，他向特區政府申請撥款，資助今次活動，促成了「港馬戲曲交流展演」演出項目，到馬來西亞弘揚粵曲文化，以演出作為藝術交流橋樑。

郭俊亨不遺餘力推廣粵劇,更成立中國文化藝術承傳協會。

郭俊亨成立中國文化藝術承傳協會,感謝各界鼎力支持。

郭俊亨代表中國文化藝術承傳協會與協辦單位馬來西亞建造行聯合總會會長黃東春拿督簽簽議書。

曾鈺成：唱粵劇為興趣 未敢粉墨登場

曾鈺成亦會與郭俊亨合唱一曲，提到與曾鈺成結緣，郭俊亨表示他們原本不相識，只是他在一個場合冒昧上前向曾總自我介紹及「抄牌」，藉一次合唱機緣，更將辦協會概念告知，意想不到獲對方大力支持。至於曾鈺成則讚郭俊亨不單在粵劇舞台上有出色表演，對粵劇亦有熱誠、好有主意，「佢想將粵劇帶畀年青人，吸引更多受眾，所以去年為咗實現理想而成立協會，又搵我做顧問，雖然我鍾意睇粵劇，但唔識粵劇，完全係外行，不過佢搞活動可能要聯絡社會各方面，例如政府部門、議員、社會各界人士，自己都可以幫吓忙。」他又透露對方想為粵劇造星，以吸引年青人入場，他亦認同對方這想法，但關鍵還是粵劇本身都要改進，如演出時間長又多功架，會容易令人覺得悶，但要改革也絕不容易。

前立法會主席曾鈺成協助促成港馬戲曲交流展演活動。

曉毅：期待與多位前輩老倌合作

同場的國家一級演員、風腔傳人曉毅表示：「粵劇係嶺南文化嘅瑰寶，亦係大灣區一個重要文化紐帶，所以今次活動非常有意義，我哋用我哋嘅傳統文化藝術行出國外，這個文化輸出係一件好大嘅盛事，我好開心同咁多位前輩老師合作，相信喺舞台上會擦出新嘅好嘅火花，期待今次演出圓滿成功。」

國家一級演員曉毅（左）與粵劇新秀芯融一起到馬來西亞獻藝。

另外，協會當日又與廣東廣播電視台簽定合作意向協議，拍攝紀錄片《承傳。傳承》，宣揚粵劇文化。而吉隆坡華人電視台八度空間之長壽節目《啟航》，更會專程來港拍攝，首度以戲曲的主題介紹粵劇文化。

國家一級演員曉毅（右五）與一眾名伶將傾力合作演出。

八大文武生與花旦同台演出

這次演出的陣容是非常強勁，由總顧問曾鈺成先生領軍到大馬，演出全團隊一行65人，史無前例安排八位文武生與花旦同場演出，包括有：羅家英、曉毅、溫玉瑜、何志成、王超群、鄧美玲、高麗、鄭詠梅。還有彭熾權、呂洪廣分別擔演丑生和武生，另有名伶後代溫曜聲及芯融等，香港亦組成超過80人的戲迷團，隨隊到當地欣賞演出，陣容龐大。

《說好中國故事-港馬戲曲交流展演》將於12月於馬來西亞舉行,為近年粵劇盛事。

家英哥除了做藝術顧問，今次更會上陣演出，其中《紫釵記》一劇，他與其他七大文武生及花旦將分飾李益及霍小玉，問到當中可有難度？「冇難度，只係提升或重溫同各位對手嘅拍檔點滴，既開心又回味！