專訪｜梁靖琪談七魔女分工邊個話事多？有個通訊群組竟冇佘詩曼份

梁靖琪(Toby)入行以來有不少負評,最主要都是說她靠父幹、有監製爸爸梁家樹和前無綫高層媽媽蕭笑鳴做後台,但演技又不算討好,父母甚至曾心痛她,叫過她不如退出幕前。不過最近她在《家族榮耀之繼承者》中飾演有錢女Nana,無法接受自己身世的爆喊戲令觀眾眼前一亮,有望成為代表作,難怪Toby都說,等了20年,終於有人認同自己,好像不那麼「乞人憎」了。

成為人母後的Toby似乎比以前定性不少,而她與「七魔女」的感情亦令人羨慕,今次她在訪問中也提到,七魔女各成員的崗位和相處之道,原來私下的佘詩曼(阿佘)跟劇中形象一樣是個大家姐!

Toby坦言《家族榮耀之繼承者》算是入行20年的代表作,雖然時間慢了點,但好開心終於聽到讚賞。(陳順禎攝)

《家族榮耀2》成代表作獲認同 初段被鬧到唔敢睇負評

Toby在《家族榮耀之繼承者》中的Nana,在前段是頗煩的一個角色,刁蠻、爛蒲,又愛要脅林峯陪伴自己,她坦言觀眾一開播已鬧到飛起,她亦不敢睇評論,「話我醜樣呀,點解會咁做,你好煩呀,你阻住林峯佘詩曼……好多人都等咗佢哋呢對Couple好耐,突然間嚟個咁煩嘅女仔,我角色又嘈㗎嘛,好驚呀,我諗頭嗰個禮拜之後我就唔夠膽睇評論。」

因為本身性格比較敏感,所以即使已面對負評多年,Toby還是會因此而不開心和落淚。(陳順禎攝)

她那時候甚至睇負評睇到喊,是的,以Toby被觀眾批評多年的人,心臟理應很強大,但原來直到今時今日她仍然會喊,因為她本來就是內心比較脆弱和敏感的一個人,「雖然話睇慣咗啦,20年應該慣啦,邊有人睇慣㗎?都係唔好嘅嘢,佢睇唔到我嘅努力喎,或者好中傷嘅說話我都會好傷心,我都會send俾阿佘,話『哎呀,死啦,啲人咁樣』,佢話『哎呀,你畀啲時間啦,啲人睇落去就會明㗎喇!或者我先生都會叫我唔好睇,到真係中段我啲戲重啲,人哋發現原來有咁樣一個反差,先多啲讚美說話,人哋開始send畀我先夠膽睇。」

見到自己被觀眾鬧,Toby都會send畀阿佘,而阿佘就安慰她,觀眾睇到後面會同情Nana。(劇照)

第16集,Toby與羅嘉良在泳池相擁痛哭的戲份,牽動不少觀眾的心,她的IG留言開始出現一些讚賞說話,她其實都幾震驚,結果?又再一次睇到喊,「你做咗20年,你終於俾人認同喇。嗰個感覺好幸運嘅。」其實自6年前《蝕日風暴》開始,觀眾已對Toby漸漸改觀,她笑說:「好似慢慢覺得我冇咁乞人憎,順眼咗。」而今次更像是夢想成真的感覺,亦不止一次說「終於」有讚賞,問她要強調「終於」這個字,是否代表過往讚美對她來說真的很奢侈,Toby不諱言以往觀眾彈多過讚,有些中傷的說話甚至是:「嘩,你睇你阿爸個樣,所以生到咁嘅樣。」她替家人感到難受,亦實在很難不去介懷,但那時候年資尚淺,她只能夠躲起來哭,然後一邊問:「我真係咁差咩?我真係咁醜樣?」

Toby這幕泳池爆喊戲令觀眾刮目相看,她說當時哭了三小時,「扯蝦」及整個人抖震;而另一幕戲,她更因為情緒太激動來不及換氣,結果拍到走入廁所嘔。(劇照)

Toby大讚羅嘉良好好,會在一旁點頭示意她做得好,見到網民讚這場父女戲做得好,亦會轉發畀Toby,「佢話好多網民鍾意,感受到我哋兩個嘅感覺,佢send嚟話『恭喜恭喜』咁樣,真係好鼓勵我!」(劇照)

被指靠父幹講足20年 父母曾心痛女兒勸退出幕前

Toby與家人關係相當友好,即使訪問當日,母親都來探班和接她收工。而以往網民對Toby的批評,很大程度亦源自其父母,只因兩人在TVB的地位,令人覺得Toby靠家人才有工作。Toby深明難受的絕對不止自己一個,父母聽到閒言閒語亦一樣替愛女痛心,「佢哋壓力唔會比我少,就算朋友都好,都唔會鍾意聽到你鍾意嘅人俾人批評,俾人講。我以前唔係唔努力,可能唔討好就唔討好,但係佢哋聽到會唔開心,我相信佢哋都好Hurt,佢哋承受嘅嘢唔會比我少。」因此,父母原來一開始已叫Toby不要入行,其後又曾勸她退出,「佢哋兩個梗係唔想我入行啦,有講過你唔好再做喇,點解你要做呢?好多因素,人哋又唔鍾意你,批評呀,嗰時又做得唔好呀,佢咪話,唔好做啦,點解你要做呢?」

Toby的母親蕭笑鳴曾心痛女兒被狠批,勸她不如退出幕前。(Instagram:tobyleungchingki)

Toby的確曾因此動搖,計劃轉行做飲食業或是婚禮統籌,亦都在片場學做Project manager、搵演員埋班、涉足製作人工作等等,不過她後來發現,自己真的真的很喜歡演戲,不應該放棄。有些人成為人母後,會漸漸退出娛樂圈,把重心放在家庭,再也無心戀戰;不過Toby卻說,兒子的出現反而成為了自己的推動力,「因為我想教導我小朋友就係,你冇嘢唔得㗎!你勤力,你努力,你唔好放棄,你係得㗎!我恃住呢個信念,我都係覺得,我應該要做得更加好。」

Toby曾消失幕前幾年及開始涉足幕後工作,其中一個原因與曾志偉有關,因為對方都要求兒子曾國祥學幕後工作,Toby透露:「佢有問我,佢話點呀?幾時做監製呀?要做吓㗎喇,女!我話要努力,我自己不足嘅地方我知道係乜嘢,因為我中文唔係好叻,我要再學好啲,睇得好啲,我先夠膽去做一個Producer。」(陳順禎攝)

Toby表示,成家立室令自己成長不少,眼界也闊了,「多得我小朋友同我先生,做咗人媽媽之後真係定性咗,個人睇嘢闊咗同多咗,亦都可能介意唔好嘅嘢少咗。(點解?)因為都冇時間理,I don’t wanna think about其他唔好嘅嘢咁多,我覺得開心咗好多,有佢哋嘅存在,令我有時都覺得,唔開心嘅嘢就算啦、冇嘢啦。」

Toby再婚及為人母後,明顯定性了,問到上段婚姻是否未玩夠,她說:「我覺得係唔同階段嚟,唔好話第一定第二個婚姻,唔同階段唔同年齡會有唔同嘅想法,唔同嘅需要。我覺得好大原因就係小朋友,小朋友令我更加定性,而家根本唔會擺自己喺第一位,我永遠擺我小朋友先。」(Instagram:tobyleungchingki)

Toby說老公是令自己最安心的一個人,定性又顧家,「我成日話其實一個男人,愛家庭都已經贏咗一半,你睇到佢對爸爸媽媽,對佢個妹,你就知道佢唔會差得去邊。」她亦視對方為學習對象。

Toby老公當日的追求方式極具誠意,Toby說她當時幫慈善活動在淺水灣擺市集,對方日日來找他,她甜笑說:「幾好表示喎,然後Take我Out去Dinner都好浪漫嘅,喺張紙巾度寫『Would you be my girlfriend?』跟住畫咗兩個box,Yes or no,呢啲係好sweet,佢從頭到呢一刻都好Sweet!」(Instagram:tobyleungchingki)

筆者留意到,有觀眾留言說她終於可以摵甩「父幹」之名,問Toby會否終於覺得有種吐氣揚眉的感覺,她說其實隨著入行時間愈長,自己對這個標籤早已放下不少,畢竟血緣關係是無法捨割的關係,但她最開心的,是相信父母都會因觀眾對女兒改觀而開心,問到父母有沒有讚揚她,Toby透露:「我媽媽有send返畀我,我爸爸就好少會send呢啲嘢,但係佢都有send畀我。佢好鼓勵,少講出口嘅,但係有時會send個叻叻嘅嘅手勢畀我。」

父親梁家樹以往都會批評Toby講對白不好、表情誇張,今次見她演技獲讚有進步,雖然華人父母未必習慣將讚美講出口,但梁家樹都有send豎起姆指的emoji讚女兒。(Instagram:tobyleungchingki)

七魔女以佘詩曼為首 Toby負責搞聚會照顧姊妹

近日Toby和圈中幾位好姊妹去外遊,「七魔女」年過四十,但著起泳衣仍全部Fit爆,引起不了話題。她說當初與佘詩曼(阿佘)、文頌嫻(文女)、周家蔚、湯盈盈、鍾麗淇(Margaret)及姚樂怡因為飲嘢變熟,成為好友。不過對於「七魔女」這個朵,她們卻不太喜歡,「曾志偉叫我哋七魔女,我哋話咁核突嘅,我哋就話係七姊妹囉。」這七個女人性格其實很不一樣,但卻又相處融洽,有凹有凸,問到幾位姊妹性格以及在團體中的角色,Toby說文女人如其名是「文靜派」,還很喜歡講道理,「佢講四字詞語,講到我係…… What is it?我同盈盈喺度ya ya ya,其實唔係好明嘅。」姚樂怡屬於「問號派」,總是慢幾拍,傾偈又跟不上進度;鍾麗淇則有「Doctor Margaret」別稱,任何人有頭暈身㷫,找她就對了,反而就冇人會問請教湯盈盈,莫非她很笨?Toby大笑:「唔好話佢『渣』,其實佢同我都係開心派。」

七魔女近日去旅行,泳衣相索爆!(Instagram:tobyleungchingki)

七魔女感情要好,訪問中Toby就詳細拆解每個人的分工。(Instagram:tobyleungchingki)

Toby解釋:「我同家蔚係行動派,佢哋要乜嘢,我哋就OK,let’s get it done!我哋會幫你做,你需要我一定會喺度!」之前已聽聞過,七姊妹去旅行時,Toby永遠是最早起身,煮定早餐等大家,賢淑又抵諗。她說自己很喜歡照顧人,所以大家有想吃的東西就向她「落單」,而每逢生日會要準備蛋糕、禮物,她亦永冇托手踭,「總之佢哋唔使擔心,有我嘅存在,邊個生日嘅蛋糕,佢都知我會搞,佢哋好安心有我。」

Toby在團體中是「行動派」,專門發起聚會,搞Party亦非常妥當,會打點好蛋糕、禮物,和她做朋友真幸福!(陳順禎攝)

至於阿佘呢,於劇集中常飾演女強人的她,私下都一樣是團體中的大家姐,而且為人直接,Toby說大家都好聽阿佘話,覺得她永遠都對,所以有任何難開口的事情都會搵她做醜人,「我哋幾個會推,話『我唔講呢啲嘢㗎喎!』有時要猜包剪揼。(例如咩事要出動阿盆?)總之啲小事搵佢出動一定啱,有時我哋自己有人嬲咗,呢啲都會搵阿余,可能私訊佢問佢『喂,有冇睇?有事!快啲聽返個chat先!」

Toby說阿佘是大家姐,每當其他人有說話難以啟齒要找她做醜人時,大家都會說:「搵阿佘!」(陳順禎攝)

雖然幾位都以阿佘馬首是瞻,但原來其餘六位居然有個通訊群組排除了阿佘,Toby說:「有一個係Mommy’s group。(冇做媽咪就唔入得?)得阿佘咋嘛!我哋驚煩到佢,小朋友讀咩、著咩,感冒去邊度睇醫生,嗰啲無聊嘢囉。(如果有一日佢做咗媽咪就可以入?)Come in, you are allowed to come in!」

阿佘與Toby在《家族榮耀之繼承者》都頗多對手戲,既然兩人如此熟稔,阿佘份人又直接,如果見Toby做得不好,會否也當面指出呢?Toby卻表示:「冇呀,可能佢知我性格Sensitive,但係我反而對住佢最大壓力,因為好好朋友呀嘛,你好介意佢點諗你。同埋我真係好仰慕佢,唔係淨止you love this person,and this is your best friend,係佢個Acting又好好,就算佢喺網上講嘢、做訪問,我好鍾意聽,好正呀,所以我對住佢真係有壓力!」

在片場中,兩位見到對方已到場,雖然熟,但就採取互不打擾的狀態,讓對方醞釀情緒和入戲,到一停機後,阿佘就會主動同Toby講:「食飯咯!」去緩和壓力。(Instagram:tobyleungchingki)

七姊妹從不比較 互相搵優點讚對方

七位都是藝人出身,但阿佘是三屆視后,單計演藝成就的確最高,在出名是非多的娛樂圈中,她們卻完全沒有比較和是非,Toby指七位都很懂欣賞對方的優缺點,而且群組更是「誇誇群」,「我哋成日讚美㗎,『你好勁呀!你做咗嗰個銀行代言人!』,We love each other that much,會互相support㗎。『喂你好煮嘢食好勁喎』,我哋永遠搵好多嘢去讚美對方囉,友情就係咁樣,但係有唔好嘅話,我哋有時候都會話你咁樣好似唔係咁好,但係我哋從來冇hard feeling。」偶然可能會有人離間,講某位的壞話,但七位都有共識地不會被任何人影響到友情,即使成員間有意見不合,亦好快冇事,Toby如此總結磨合之道:「我哋好快就唔再提喇,即係大家唔同嘅時候,就唔好再講個topic,唔好令到大家唔開心!」