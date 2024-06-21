專訪｜梁靖琪談七魔女分工邊個話事多？有個通訊群組竟冇佘詩曼份

梁靖琪（Toby）入行以來有不少負評，最主要都是說她靠父幹、有監製爸爸梁家樹和前無綫高層媽媽蕭笑鳴做後台，但演技又不算討好，父母甚至曾心痛她，叫過她不如退出幕前。不過最近她在《家族榮耀之繼承者》中飾演有錢女Nana，無法接受自己身世的爆喊戲令觀眾眼前一亮，有望成為代表作，難怪Toby都說，等了20年，終於有人認同自己，好像不那麼「乞人憎」了。

成為人母後的Toby似乎比以前定性不少，而她與「七魔女」的感情亦令人羨慕，今次她在訪問中也提到，七魔女各成員的崗位和相處之道，原來私下的佘詩曼（阿佘）跟劇中形象一樣是個大家姐！

髮型：Michael lam @ Beijing hair culture

化妝：劉柏麟 @Stephenmakeup

場地：Bela Offices



Toby坦言《家族榮耀之繼承者》算是入行20年的代表作，雖然時間慢了點，但好開心終於聽到讚賞。（陳順禎攝）

《家族榮耀2》成代表作獲認同 初段被鬧到唔敢睇負評

Toby在《家族榮耀之繼承者》中的Nana，在前段是頗煩的一個角色，刁蠻、爛蒲，又愛要脅林峯陪伴自己，她坦言觀眾一開播已鬧到飛起，她亦不敢睇評論，「話我醜樣呀，點解會咁做，你好煩呀，你阻住林峯佘詩曼……好多人都等咗佢哋呢對Couple好耐，突然間嚟個咁煩嘅女仔，我角色又嘈㗎嘛，好驚呀，我諗頭嗰個禮拜之後我就唔夠膽睇評論。」

因為本身性格比較敏感，所以即使已面對負評多年，Toby還是會因此而不開心和落淚。（陳順禎攝）

她那時候甚至睇負評睇到喊，是的，以Toby被觀眾批評多年的人，心臟理應很強大，但原來直到今時今日她仍然會喊，因為她本來就是內心比較脆弱和敏感的一個人，「雖然話睇慣咗啦，20年應該慣啦，邊有人睇慣㗎？都係唔好嘅嘢，佢睇唔到我嘅努力喎，或者好中傷嘅說話我都會好傷心，我都會send俾阿佘，話『哎呀，死啦，啲人咁樣』，佢話『哎呀，你畀啲時間啦，啲人睇落去就會明㗎喇！或者我先生都會叫我唔好睇，到真係中段我啲戲重啲，人哋發現原來有咁樣一個反差，先多啲讚美說話，人哋開始send畀我先夠膽睇。」

見到自己被觀眾鬧，Toby都會send畀阿佘，而阿佘就安慰她，觀眾睇到後面會同情Nana。（劇照）

第16集，Toby與羅嘉良在泳池相擁痛哭的戲份，牽動不少觀眾的心，她的IG留言開始出現一些讚賞說話，她其實都幾震驚，結果？又再一次睇到喊，「你做咗20年，你終於俾人認同喇。嗰個感覺好幸運嘅。」其實自6年前《蝕日風暴》開始，觀眾已對Toby漸漸改觀，她笑說：「好似慢慢覺得我冇咁乞人憎，順眼咗。」而今次更像是夢想成真的感覺，亦不止一次說「終於」有讚賞，問她要強調「終於」這個字，是否代表過往讚美對她來說真的很奢侈，Toby不諱言以往觀眾彈多過讚，有些中傷的說話甚至是：「嘩，你睇你阿爸個樣，所以生到咁嘅樣。」她替家人感到難受，亦實在很難不去介懷，但那時候年資尚淺，她只能夠躲起來哭，然後一邊問：「我真係咁差咩？我真係咁醜樣？」

Toby這幕泳池爆喊戲令觀眾刮目相看，她說當時哭了三小時，「扯蝦」及整個人抖震；而另一幕戲，她更因為情緒太激動來不及換氣，結果拍到走入廁所嘔。（劇照）

Toby大讚羅嘉良好好，會在一旁點頭示意她做得好，見到網民讚這場父女戲做得好，亦會轉發畀Toby，「佢話好多網民鍾意，感受到我哋兩個嘅感覺，佢send嚟話『恭喜恭喜』咁樣，真係好鼓勵我！」（劇照）

被指靠父幹講足20年 父母曾心痛女兒勸退出幕前

Toby與家人關係相當友好，即使訪問當日，母親都來探班和接她收工。而以往網民對Toby的批評，很大程度亦源自其父母，只因兩人在TVB的地位，令人覺得Toby靠家人才有工作。Toby深明難受的絕對不止自己一個，父母聽到閒言閒語亦一樣替愛女痛心，「佢哋壓力唔會比我少，就算朋友都好，都唔會鍾意聽到你鍾意嘅人俾人批評，俾人講。我以前唔係唔努力，可能唔討好就唔討好，但係佢哋聽到會唔開心，我相信佢哋都好Hurt，佢哋承受嘅嘢唔會比我少。」因此，父母原來一開始已叫Toby不要入行，其後又曾勸她退出，「佢哋兩個梗係唔想我入行啦，有講過你唔好再做喇，點解你要做呢？好多因素，人哋又唔鍾意你，批評呀，嗰時又做得唔好呀，佢咪話，唔好做啦，點解你要做呢？」

Toby的母親蕭笑鳴曾心痛女兒被狠批，勸她不如退出幕前。（Instagram：tobyleungchingki）

Toby的確曾因此動搖，計劃轉行做飲食業或是婚禮統籌，亦都在片場學做Project manager、搵演員埋班、涉足製作人工作等等，不過她後來發現，自己真的真的很喜歡演戲，不應該放棄。有些人成為人母後，會漸漸退出娛樂圈，把重心放在家庭，再也無心戀戰；不過Toby卻說，兒子的出現反而成為了自己的推動力，「因為我想教導我小朋友就係，你冇嘢唔得㗎！你勤力，你努力，你唔好放棄，你係得㗎！我恃住呢個信念，我都係覺得，我應該要做得更加好。」

Toby曾消失幕前幾年及開始涉足幕後工作，其中一個原因與曾志偉有關，因為對方都要求兒子曾國祥學幕後工作，Toby透露：「佢有問我，佢話點呀？幾時做監製呀？要做吓㗎喇，女！我話要努力，我自己不足嘅地方我知道係乜嘢，因為我中文唔係好叻，我要再學好啲，睇得好啲，我先夠膽去做一個Producer。」（陳順禎攝）

Toby表示，成家立室令自己成長不少，眼界也闊了，「多得我小朋友同我先生，做咗人媽媽之後真係定性咗，個人睇嘢闊咗同多咗，亦都可能介意唔好嘅嘢少咗。（點解？）因為都冇時間理，I don’t wanna think about其他唔好嘅嘢咁多，我覺得開心咗好多，有佢哋嘅存在，令我有時都覺得，唔開心嘅嘢就算啦、冇嘢啦。」

Toby再婚及為人母後，明顯定性了，問到上段婚姻是否未玩夠，她說：「我覺得係唔同階段嚟，唔好話第一定第二個婚姻，唔同階段唔同年齡會有唔同嘅想法，唔同嘅需要。我覺得好大原因就係小朋友，小朋友令我更加定性，而家根本唔會擺自己喺第一位，我永遠擺我小朋友先。」（Instagram：tobyleungchingki）

Toby說老公是令自己最安心的一個人，定性又顧家，「我成日話其實一個男人，愛家庭都已經贏咗一半，你睇到佢對爸爸媽媽，對佢個妹，你就知道佢唔會差得去邊。」她亦視對方為學習對象。

Toby老公當日的追求方式極具誠意，Toby說她當時幫慈善活動在淺水灣擺市集，對方日日來找他，她甜笑說：「幾好表示喎，然後Take我Out去Dinner都好浪漫嘅，喺張紙巾度寫『Would you be my girlfriend?』跟住畫咗兩個box，Yes or no，呢啲係好sweet，佢從頭到呢一刻都好Sweet！」（Instagram：tobyleungchingki）

筆者留意到，有觀眾留言說她終於可以摵甩「父幹」之名，問Toby會否終於覺得有種吐氣揚眉的感覺，她說其實隨著入行時間愈長，自己對這個標籤早已放下不少，畢竟血緣關係是無法捨割的關係，但她最開心的，是相信父母都會因觀眾對女兒改觀而開心，問到父母有沒有讚揚她，Toby透露：「我媽媽有send返畀我，我爸爸就好少會send呢啲嘢，但係佢都有send畀我。佢好鼓勵，少講出口嘅，但係有時會send個叻叻嘅嘅手勢畀我。」

父親梁家樹以往都會批評Toby講對白不好、表情誇張，今次見她演技獲讚有進步，雖然華人父母未必習慣將讚美講出口，但梁家樹都有send豎起姆指的emoji讚女兒。（Instagram：tobyleungchingki）

七魔女以佘詩曼為首 Toby負責搞聚會照顧姊妹

近日Toby和圈中幾位好姊妹去外遊，「七魔女」年過四十，但著起泳衣仍全部Fit爆，引起不了話題。她說當初與佘詩曼（阿佘）、文頌嫻（文女）、周家蔚、湯盈盈、鍾麗淇（Margaret）及姚樂怡因為飲嘢變熟，成為好友。不過對於「七魔女」這個朵，她們卻不太喜歡，「曾志偉叫我哋七魔女，我哋話咁核突嘅，我哋就話係七姊妹囉。」這七個女人性格其實很不一樣，但卻又相處融洽，有凹有凸，問到幾位姊妹性格以及在團體中的角色，Toby說文女人如其名是「文靜派」，還很喜歡講道理，「佢講四字詞語，講到我係…… What is it？我同盈盈喺度ya ya ya，其實唔係好明嘅。」姚樂怡屬於「問號派」，總是慢幾拍，傾偈又跟不上進度；鍾麗淇則有「Doctor Margaret」別稱，任何人有頭暈身㷫，找她就對了，反而就冇人會問請教湯盈盈，莫非她很笨？Toby大笑：「唔好話佢『渣』，其實佢同我都係開心派。」

七魔女近日去旅行，泳衣相索爆！（Instagram：tobyleungchingki）

七魔女感情要好，訪問中Toby就詳細拆解每個人的分工。（Instagram：tobyleungchingki）

Toby解釋：「我同家蔚係行動派，佢哋要乜嘢，我哋就OK，let’s get it done！我哋會幫你做，你需要我一定會喺度！」之前已聽聞過，七姊妹去旅行時，Toby永遠是最早起身，煮定早餐等大家，賢淑又抵諗。她說自己很喜歡照顧人，所以大家有想吃的東西就向她「落單」，而每逢生日會要準備蛋糕、禮物，她亦永冇托手踭，「總之佢哋唔使擔心，有我嘅存在，邊個生日嘅蛋糕，佢都知我會搞，佢哋好安心有我。」

Toby在團體中是「行動派」，專門發起聚會，搞Party亦非常妥當，會打點好蛋糕、禮物，和她做朋友真幸福！（陳順禎攝）

至於阿佘呢，於劇集中常飾演女強人的她，私下都一樣是團體中的大家姐，而且為人直接，Toby說大家都好聽阿佘話，覺得她永遠都對，所以有任何難開口的事情都會搵她做醜人，「我哋幾個會推，話『我唔講呢啲嘢㗎喎！』有時要猜包剪揼。（例如咩事要出動阿盆？）總之啲小事搵佢出動一定啱，有時我哋自己有人嬲咗，呢啲都會搵阿余，可能私訊佢問佢『喂，有冇睇？有事！快啲聽返個chat先！」

Toby說阿佘是大家姐，每當其他人有說話難以啟齒要找她做醜人時，大家都會說：「搵阿佘！」（陳順禎攝）

雖然幾位都以阿佘馬首是瞻，但原來其餘六位居然有個通訊群組排除了阿佘，Toby說：「有一個係Mommy’s group。（冇做媽咪就唔入得？）得阿佘咋嘛！我哋驚煩到佢，小朋友讀咩、著咩，感冒去邊度睇醫生，嗰啲無聊嘢囉。（如果有一日佢做咗媽咪就可以入？）Come in, you are allowed to come in!」

阿佘與Toby在《家族榮耀之繼承者》都頗多對手戲，既然兩人如此熟稔，阿佘份人又直接，如果見Toby做得不好，會否也當面指出呢？Toby卻表示：「冇呀，可能佢知我性格Sensitive，但係我反而對住佢最大壓力，因為好好朋友呀嘛，你好介意佢點諗你。同埋我真係好仰慕佢，唔係淨止you love this person，and this is your best friend，係佢個Acting又好好，就算佢喺網上講嘢、做訪問，我好鍾意聽，好正呀，所以我對住佢真係有壓力！」

在片場中，兩位見到對方已到場，雖然熟，但就採取互不打擾的狀態，讓對方醞釀情緒和入戲，到一停機後，阿佘就會主動同Toby講：「食飯咯！」去緩和壓力。（Instagram：tobyleungchingki）

七姊妹從不比較 互相搵優點讚對方

七位都是藝人出身，但阿佘是三屆視后，單計演藝成就的確最高，在出名是非多的娛樂圈中，她們卻完全沒有比較和是非，Toby指七位都很懂欣賞對方的優缺點，而且群組更是「誇誇群」，「我哋成日讚美㗎，『你好勁呀！你做咗嗰個銀行代言人！』，We love each other that much，會互相support㗎。『喂你好煮嘢食好勁喎』，我哋永遠搵好多嘢去讚美對方囉，友情就係咁樣，但係有唔好嘅話，我哋有時候都會話你咁樣好似唔係咁好，但係我哋從來冇hard feeling。」偶然可能會有人離間，講某位的壞話，但七位都有共識地不會被任何人影響到友情，即使成員間有意見不合，亦好快冇事，Toby如此總結磨合之道：「我哋好快就唔再提喇，即係大家唔同嘅時候，就唔好再講個topic，唔好令到大家唔開心！」