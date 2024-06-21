陳淑芬入行50年紀念展應熱烈　將開直播同粉絲互動兼有大事宣布

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》自3月21日假澳門舉行以來反應熱烈，好評如潮，因此主辦方較早前已宣布在各方達成協議後，將紀念展展期由5月19日延長至6月30日，希望大家珍惜這難得機會前來參觀。

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》自3月21日假澳門舉行以來反應熱烈。

陳淑芬（陳太）也將於22日（星期六）晚上7時30分，在她的自媒體進行「星星相識50年」主題直播，她更拍攝視頻公布此事，她在視頻中說：「感謝大家一直對我的支持和鼓勵，《星星相識50年紀念展》已經開展了近100天了，很多朋友親臨現場和我一起回顧入行50周年的美好時光，22日周六晚上7點半，我會在自媒體開通直播，屆時我會為不能夠親臨《星星相識50年紀念展》的朋友介紹珍貴的展品。我會在直播中和大家互動聊天，同時我還有一個重要的消息要和大家公布……22日晚上7點半我們不見不散！」

《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》有不少人慕名而來。

是次紀念展除吸引市民大眾慕名而來，許多文化、演藝同業亦特意前往參觀，場內經常星光熠熠，包括：Paul Anka、胡楓、汪明荃、陳潔靈、關菊英、姜大衞、李琳琳、狄波拉、鄭丹瑞、唐鶴德、陳華國、奚仲文、蔡一傑、蔡一智、譚耀文、呂良偉、謝天華、黎耀祥、于毅、陳松伶、陳欣健、龍婷、譚晶、Supper Moment等，大家都紛紛於展品前打咭留念，讚嘆陳太對舊物的悉心保存，彷如走進時光隧道，昔日與團隊合力演出的種種場面重現眼前 。

蔡一傑同蔡一智都有去陳太個展覽。

唐鶴德都有出席。