傳炎明熹不續約TVB？　歷屆《聲夢》選手呢個潛力股可輕鬆補位

《聲夢傳奇》出身奪冠後，被TVB力捧成為小歌后的炎明熹（Gigi），日前傳出不續約消息。這一位小歌后除了在港出席大小活動之外，還已舉行過大大小小的演唱，亦曾登上央視節目，可謂吸金力極強。近日傳炎明熹不續約的消息，經理人回覆《香港01》查詢說：「一切隨遇而安啦。」



傳炎明熹將離巢無綫。(ig圖片)

炎明熹傳因不與無綫續約被雪 將缺席周日港台頒獎典禮

正所謂「空穴來風，未必無因」，其實「舊時」歌唱比賽中選出的優勝者們，亦不完全都會留在TVB發展，有些歌手會選擇獨立發展，也有些會簽新唱片公司，走向更廣闊更多元化的歌星路。

近年TVB分別年輕一輩的《聲夢傳奇》及年長者參加的《中年好聲音》，當中亦間接捧紅了包括炎明熹的新一代歌手。早年TVB亦曾推出過4輯《超級巨聲》，當中較為人熟悉的也有許廷鏗、何雁詩、林欣彤、駱胤鳴、林師傑、周志康、吳業坤、譚嘉儀、谷婭溦、馮允謙、劉威煌、謝東閔等「巨聲幫」，其中許廷鏗、吳業坤、譚嘉儀、谷婭溦、馮允謙、謝東閔等人亦屬近年發展得較好的歌手，而其他人也發展得不錯。

《超級巨聲》真係捧紅唔少歌手。（IG圖片）

早年TVB推出相隔多年的歌唱比賽，對比起《超級巨聲》參加者的年紀，顯示《聲夢傳奇》的參加者更為年輕，當中炎明熹、詹天文、姚焯菲、鍾柔美組成了美少女組合「After Class」出道，其後炎明熹走Solo路線開騷出單曲，而姚焯菲則繼續進修，詹天文、鍾柔美留港發展。

鍾柔美、姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。（資料圖片）

其餘黃奕斌、冼靖峰兩人在今年參加《亞洲超星團》並出道與其他成員組成男團LOONG 9（玖瓏少年），潘靜文則主持兒童節目《Hands Up》獲得意外地成功，林君蓮和文凱婷等則偶而出現在綜藝節目之中。何晉樂則於最近「華麗轉身」加入《愛．回家之開心速遞》加入「龍家」。

網民覺得何晉樂這個造型「唔掂」。(節目截圖)

相較於《聲夢傳奇》的參加者，《聲夢2》就幾乎可以「全軍覆沒」來形容，奪得總冠軍的任暟晴截至暫時為止只得一首合唱的派台歌，參加了一次《星光熠熠耀保》的節目，5次公開活動及3次節日的演唱會，而XiX則偶有演出機會，文佐匡則以男團LOONG 9 成員出道。

出道四個月的少女組合XiX早前在頒獎禮上取得好成績。（胡凱欣 攝）

文佐匡好似都唔係行可愛路線。（陳順禎 攝）

相較於《聲夢1&2》的參加者，《中年1&2》的份加者方向則較統一，大部分都是以歌手身分出道，出新歌或是參與音樂會演出，其中《中年1》冠軍周吉佩發展則較好，原來自奪冠以來，已為劇集《羅密歐與祝英台》、《飛常日誌》及《逆天奇案2》唱過主題曲，迅速地入屋。

周吉佩發展都幾好。（梁碧玲攝）

總括來說，這些歌唱比賽無疑是成了參加者步入樂壇的踏腳石，也很好地實現了不少參加者的夢想。至於炎明熹不續約的傳聞消息，相信TVB亦一定有兩手準備，例如改為力捧男團三位成員，成為TVB出身的亞洲天團！又或者改為力捧同樣是冠軍的《聲夢傳奇2》的任暟晴，再或者將資源放在詹天文及鍾柔美身上，將之塑造為下一個Twins組合，也不失為一個好方法。

After Class成員詹天文Windy。（IG@win_dy__）

鍾柔美一向以唱跳快歌見稱，今次在《So Cool音樂會》作出一大突破，唱出輕快版慢歌。