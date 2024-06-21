王菲凌晨現身機場飛巴黎　孖內地頂流同場引逾1億閱讀量

內地頂流王一博人氣高企，所到之處均有不少粉絲等候。而近日天后王菲就現身北京機場時亦似乎感受到他的高人氣，據指二人將搭同一航班飛往巴黎出席時裝周活動，可能眼見凌晨時分粉絲們仍在等待偶像，而率先抵達機場的她就不禁問起：「王一博這麼晚還不到」，令有網民直指她是在嘲諷對方，引起大家議論紛紛。

王菲凌晨時分現身北京機場。（視覺中國）

雙王同框引起逾1億閱讀量 。（微博圖片）

從網上曝光的影片可見，戴上口罩的王菲梳着中分長髮，身穿深藍色T-shirt 並搭配休閒褲，整體打扮簡約舒適，手持證件的她，慢步行走進入安檢區，過程中顯得親民，不時揮手與在場粉絲打招呼。雖然，其近年罕現身幕前，但54歲的她仍保養得宜，身材依舊纖瘦。

凌晨現身機場的她，未知是否眼見有大批粉絲仍在等候王一博，她就不禁說起：「王一博這麼晚還不到。」隨後就步入安檢區。過不久王一博就現身，休閒的打扮搭配漁夫帽及背上絨面革包，有型帥氣。

王菲狀態不俗。（微博圖片）

王一博之後現身。（微博圖片﹑視覺中國）

而正正王菲說了一句：「王一博這麼晚還不到。」被網民直指像在嘲諷對方，畢竟二人是搭同一班機。但有網民為王菲抱不平，認為她只是在關心後輩而已，以她現今地位根本不需要這樣做。另外，二人同機場出現，王菲罕提到王一博，可見他的知名度是多麼的高，雙王同場引來逾1億微博閱讀量。