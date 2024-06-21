墨雨雲間｜吳謹言隔6年再走紅　于正爆劇集製作費：花了兩個多億

2018年憑宮鬥劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，隨後陸續推出多部劇集成績都大不如前，演技備受質疑。在人氣下滑這幾年，她暫停拍戲去進修，直到遇到《墨雨雲間》令她有像捉住了救命稻草般的感覺，努力演出果然有回報，劇集大受歡迎，令她再次走紅。

《墨雨雲間》大受歡迎。（《墨雨雲間》微博圖片）

《延禧攻略》的爆紅令吳謹言大紅大紫，但可惜維持的時間不長，之後陸續推出的劇集成績都大不如前。即使與許凱再續前緣合拍《尚食》，亦沒有引來甚麼迴響。而近日接受內地媒體訪問的她，更揚言在拍完《尚食》後有感自己狀態不太對，再加上觀眾對自己演技上的劣評，所以令她決定放慢腳步暫停拍戲，所以當中有兩年時間其完全沒有接劇，只偶爾參與綜藝節目錄製，以及跟知名演員郝蕾上表演課。

吳謹言演技大有進步。（吳謹言微博圖片）

暫停電視圈有兩年時間的她，幸好遇上《墨雨雲間》，所以在訪問中她直言接到劇集邀約就好像捉住了救命稻草般，所以努力演好薛芳菲這個角色。果不然劇集播出後好評如潮，吳謹言的演技大有進步，特別是哭戲，層層漸進演繹不同感覺的哭泣模樣，令大家看的時候更為投入。

喊戲有層次。（微博圖片）

另外，有網民認為劇集雖然是好看，但質疑劇組似乎太過節省，堂堂李相國大人竟要住山洞。對此製片人于正就作回覆：「這部劇花了二個多億，全部實景製作，我們公司也沒賺幾個錢，你盤點一下就知道景多出別的劇好幾倍，李相那個就是藝術效果，想不一樣的視覺，不要人云亦云。」