專訪｜歐陽震華由太太拉線加入英皇：我老公乜都得㗎

歐陽震華上月正式加入英皇娛樂進軍電影圈，一向是電視劇之王，每套作品都是收視保證的他，雖然已63歲但仍然有個電影夢，他說：「以前後生都試過拍幾套，但嗰啲都唔算啦，今次係想真係試下，初時睇下有冇機會做下啲配角先，你畀主角我做都唔敢啦。」

而歐陽震華從影多年，但一直

沒有試過為任何電影、電視劇客串，原來因為TVB戲劇總監曾勵珍，他說：「好多人叫我『不如過嚟客串』，我係唔會客串㗎，我唔係唔想客串，你一係畀好多錢我，但你要我客串？我點返去TVB同珍姐交待呢？珍姐、TVB捧到我係一個男主角，離開TVB嗰刻都仲係男一，你出去客串，如果返嚟公司，我畀咩位你企呢？」

歐陽震華加入英皇娛樂，銳意在電影圈發展，如果有人找他演奸角，他絕對期待。（麥超億 攝影）

歐陽太閨蜜幫手拉綫

歐陽震華雖然在電視成績亮麗，以往亦有拍過幾部電影，但成績平平，今次加盟英皇電影，原來歐陽太傅潔嫻功不可沒，他說：「原來歐陽太嘅閏蜜，同霍小姐Mani係好朋友，我自己去揾霍小姐又有啲唐突，不如我太太嘅朋友同Mani探下口風『阿邊個嗰老公好似滿咗約喎』類似係妳公司等唔等人用呀？佢老公乜都得架喎⋯⋯哈哈，點知霍小姐聽到之後好快手，即刻攞個電話出嚟㩒，打畀香港英皇娛樂嘅負責人啦，第日就即刻揾我喇⋯⋯之後大家都好快傾成」

喜劇天王原來想演反派

歐陽震華帶給觀眾很多歡樂，絕大部份角色都是喜劇角色，但原來他一直想有突破性演出，尤其演反派，他說：「好多人問我有冇諗過演反派?演壞人？即係觀眾認為我仲有好多觀感刺激俾佢哋啦？我糾纏呢個問題好耐，但無用㗎，唔係我唔想做，喺公司唔敢揾我做反派，呢個注碼好大呀，可能佢哋諗公司無反派咩？我覺得廿幾三十集，如果我演反派，咁揾邊個演正派呢？咁喺電視我都算正派之中嘅正派啦，咁如果我演反派，播咗兩、三集之後唔得喎，咁邊個負起呢個責任呢？」

除了想演反派，歐陽震華亦想在演技方面有突破，他有感自己在電視劇演戲的方式，已有一定模式，他說：「其實我想做一個不一樣的歐陽震華，即係唔係廿幾年都做同一個動作或類似呢個動作，想跳出呢個動作，唔係話以後唔做嗰個動作呀，而係以後有機會，得，我再做嗰個動作，但我而家想試下其他嘢，例如反派。」