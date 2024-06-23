Jeffrey跳《唱這歌》自覺有型　Edan笑花姐出story「要小心啲」

Edan、Marf、Jeffrey同JACE完騷後都表示十分盡興。（葉志明攝）

Edan、Marf、Jeffrey同JACE昨晚於亞博演出拉闊音樂會，完騷後，Edan接受訪問時，透露今次係喺有限時間、場地嘅情況下，盡量地完成當初構思嘅演出，亦覺得今次嘅組合係難得一遇。問到與Jeffrey《唱這歌》舞曲是誰構思，他表示一開始已有二人跳唱的想法，討論過後，決定認真地實行。

Edan話排舞時同Jeffrey 都十分認真，但工作人員狂笑。（葉志明攝）

Edan話因為要露手臂，所以音樂會前都有keep keep。（葉志明攝）

「我哋唔係想搞笑 ，但深信認真去做就會好笑。」他又指MIRROR當中應該唔會有人同佢跳以上舞曲，所以Jeffrey最為合適，又踢爆歌曲都係Jeffrey千挑萬選：「當初佢想跳舞，我問佢有咁想跳咩，佢話《唱這歌》，首歌係型，但只要我哋做就唔型，於是我提議練多幾首歌。」Jeffrey表示跳完覺得自己真係型，並十分享受跳舞。

Marf透露除男友Locker有捧場外，COLLAR亦有到場。（葉志明攝）

另外，提到花姐「燒雞」story，作為「元兇」，Edan先係話「呢個問題有啲難handle，以我性格會選擇唔答」，之後都忍唔住「還原」真相：「真係好搞笑呢件事！真係咁啱嗰一日，我減肥只係食肉唔食飯，而且嗰間真係成日叫，難得佢(花姐)係度，咪話『不如食嗰個啦！好食喎！』之後夜晚見到佢個story，我都係冇反應，到後來見到有人講真係笑出聲，呢個時間、呢個情況真係⋯⋯因為我知佢唔係特登嘛，啲人成日叫我哋小心啲，咁佢都要小心啲啦，真係天意。」問到有否關心Frankie，Edan表示有，但認為目前對方最需要空間同時間去處理。