ACE演藝模特海選｜曾捧出球壇女神Kylie C.　《造星》NY再度出戰

ACE娛樂全力打造的新一屆《ACE演藝模特大賽》（ACE大賽）將在8月隆重舉行！大型海選活動已火力全開，現在是「最後召集」的報名階段，只要是6歲以上，即符合報名資格，就算是60歲以上的「60+」一族，也可參加！

今屆ACE大賽有7大競賽組別，包括「Face of Hong Kong」模特組、親子組、以及60歲以上的Senior組等，報名人數是歷年之冠。在首輪海選中參加者施展渾身解數，有父女檔、甚至有一家四口合家挑機親子組，更有多位韓國YS偶像學院的學生參加，具水準的跳唱表現令評判團刮目相看，就連曾殺入《全民造星III》十強的NY（鍾諾言）也出戰！

曾殺入《全民造星III》十強的NY（鍾諾言）也出戰！

現年23歲的NY有豐富跳唱及選秀經驗，獲網民稱為堅守演藝初心的「選秀王」，他曾言視「永遠唔好俾人睇死」為座右銘，說參加比賽可令自己不停進步。2018年他曾於韓團IVE所屬的韓國娛樂公司Starship受訓，同年入圍首季《全民造星》初賽，翌年參加《創造營2019》，直至2020年回歸《全民造星III》並打入十強之列。

曾於韓團IVE所屬的韓國娛樂公司Starship受訓的鍾諾言，本住「永遠唔好俾人睇死」精神，先後兩次入圍《全民造星》，2020年回歸《全民造星III》更打入十強之列。

今屆大賽的首席評審是韓國YS演藝社長Yong Heo，率領大會首席執行官唐安麒、企業家蔡加敏、大馬女神Miko Wong及歌手J.Arie組成星級評判團。唐安麒表示今屆賽制搞搞新意思：「今屆大賽好好玩，就係無論初賽、複賽、半準決賽或總決賽，每一次淘汰部份參賽者，同時會招收新一批參賽者加入比試，參加者想留到最後，就要一路提高實力。今屆報名嘅人數非常多，希望可以發掘更多新人出嚟！」

唐安麒（右）及企業家蔡加敏將擔任評審。

動用香港及韓國兩地資源籌辦的大賽，舉辦三年以來，在沒有電視台支持下，都是媒體的報道焦點，而大賽更是亞洲年度模界盛事《Face of Asia》的香港賽區，香港代表「Face of Hong Kong」會跟全亞洲模特新星競賽。Kylie C.（鄭杞瑤）及孖妹組合JJBABY，先後參加大賽而廣受注目，Kylie C.殺入「球壇」成為球迷心目中的「講波女神」。現時在韓國YS偶像學院受訓的JJBABY雖未正式出道，已獲日本電視台訪問，去年在韓國奪得人氣大獎外，早前和韓團aespa同台勁舞成熱話！

Kylie C.（鄭杞瑤）都因為參加這個比賽取得知名度，今時今日更躍升為球壇「講波女神」。