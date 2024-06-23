47歲巨星為情婦出頭涉謀殺被捕　棄屍下水道後扮冇事繼續拍戲

47歲印度著名電影男星達山圖古迪帕（Darshan Thoogudeepa），近日傳出涉嫌謀殺一名33歲男子被捕。據外傳報道，山圖古迪帕為印度電影界的超級巨星，而他於犯案後若無其事到片場拍戲。



47歲印度著名電影男星達山圖古迪帕（Darshan Thoogudeepa），近日傳出涉嫌謀殺一名33歲男子被捕。（網上圖片）

報道指出，他是因涉嫌謀殺一名33 歲的雷努卡斯瓦米而被捕，為犯案的17人之一，而死者屍體於下水道被發現。

死者33 歲的雷努卡斯瓦米。（網上圖片）

當地警方表示，形容犯罪手法「非常殘忍和野蠻」，並將犯罪描述為「以可怕的方式犯下的令人髮指的罪行」。警方亦表示，死者曾於社交媒體上向達山圖古迪帕的情婦帕維特拉·高達（Pavithra Gowda）發送過猥褻信息，引而引來殺身之禍。現時嫌疑人達山圖古迪帕正面臨謀殺、綁架；銷毀證據和意圖犯罪的罪名。

當地警方表示，形容犯罪手法「非常殘忍和野蠻」，並將犯罪描述為「以可怕的方式犯下的令人髮指的罪行」。（網上圖片）

另一方面，被捕的嫌疑人達山圖古迪帕透過律師否認控罪。律師表示，目前警方沒有直接證據嫌疑人有罪，這亦只是一種間接證據，並聲稱為「無端指控」。

警方亦表示，死者曾於社交媒體上向達山圖古迪帕的女友（情婦）帕維特拉·高達（Pavithra Gowda）發送過猥亵信息，引而引來殺身之禍。（網上圖片）

男星達山圖古迪帕對於當地電影事業可謂是舉足輕重，有資料顯示，他的電影曾於超過700間電影院上映，最成功的一套電影為《Kaatera》，並創造了史上最高的近2.5億盧比（2千多萬港元）票房。

男星達山圖古迪帕主演《Kaatera》。（截圖）

男星達山圖古迪帕主演《Kaatera》。（截圖）

根據一些報道，2011年他曾被捲入家暴事件當中，妻子曾控告過他，但最後和解撤告。不過，自此他的形象受損。據知，現時有價值近15億盧比（近1.4億港元）的電影投資於他身上，如果他被判有罪，將有不計其數的電影受到影響。