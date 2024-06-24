AK首度開腔與Frankie之間複雜關係　坦承事件對MIRROR有影響

Frankie 圈外女友黑材料連日來不斷爆出，當中更牽涉AK、沈殷怡等人。AK今日出席其MV首播活動時就事件作出回應，他表示與Christy 因有共同朋友而認識，但二人話題只限於跳舞。「覆佢story 的話真係要咁啱睇到通知、又覺得有趣先會，但經過今次呢件事，網上同人傾偈都會小心啲。」AK表示與Christy 只限於IG，所以唔明點解對方會有被追求嘅錯覺，而他亦強調自己從未有追求Christy ，更笑指活動上不時有生粉叫自己「老公」。



AK表示近日全力準備演唱會，未有留意太多Christy 黑材料。（陳順禎攝）

AK做訪問時，花姐企埋一邊聽。睇表情似乎好滿意。（陳順禎攝）

問到有否封鎖對方，AK解釋是科技問題，又話早排都unfollow 咗花姐。「因為IG係唔知咩事，我早排都block咗同Unfollow咗一啲朋友。可能係手指肥，我覺得Social Media嘅嘢大家勿太認真，一段朋友關係唔會因為follow與否而受到影響。」

AK坦承「經一事長一智」以後做事會更小心。（陳順禎攝）

沈殷怡曾經在AK於2020年推出的solo歌《蝸牛》擔任MV女主角。（網上圖片）

而講到與沈殷怡嘅關係，AK 表示有就事件同沈殷怡道歉。「佢有覆我演唱會準備加油，大家都知我同佢識咗好耐，唔想牽涉太多人落去，所以都希望大家唔好作不必要嘅猜測。（佢有話你真命天女係KOL。）我朋友都真係好多，大家都會出嚟食吓飯，如果佢咁樣覺得嘅話就佢嘅事。我都有自己嘅朋友，雖然入咗行之後都會避忌下，但都想有正常生活。」AK又話目前感情狀況為零，主要係想專心工作。

AK 江熚生出席新歌《偽映畫》MV 首播。（陳順禎攝）

AK 江熚生出席新歌《偽映畫》MV 首播。（陳順禎攝）

問到會否覺得事件影響MIRROR形象，AK 認為事件發生後唔多唔少對唔同人有一定影響，所以希望事件得以盡快解決，回復正常生活、工作。AK表示皮皮對外公開與Christy 拍拖前，已知會公司及兄弟，而他近日亦與皮皮通過電話，知佢有一定壓力，望大家多啲空間對方。