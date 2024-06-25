御用惡人彭皓鋒直腸癌病情時好時壞　不想開刀：會成為家人負擔

彭家麗胞弟，有TVB御用惡人之稱，現年53歲的彭皓鋒，去年10月尾擔任黑妹（李麗霞）、韋綺姍、彭家麗慈善演唱會嘉賓，在台上自爆確診直腸癌第3期。相隔數月他與太太接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，直言暫未決定做手術。



現年53歲的彭皓鋒有御用惡人之稱。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒去年證實患上直腸癌，積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒去年證實患上直腸癌，積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒與太太接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，全程笑住以正面態度面對病情。彭皓鋒回憶當日發現患病原因，是如廁方式有變開始：「突然開始肚痾一日兩三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。」

彭皓鋒與太太笑住以正面態度面對病情，接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（影片截圖）

彭皓鋒與太太笑住以正面態度面對病情，接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（影片截圖）

「其實我算比較好彩嘅CANCER患者，直腸癌可以好辛苦，呢幾個月我係一日去七八次大便，只係便意多唔算太痛。依家每兩三個月去排期照MRI同PET SCAN，發現到依家照過三次，初發現時5點幾CM，1月份時檢查8點幾CM，剛剛今個月檢查又變7點幾CM，有大有細。但癌症指數上落不大，在六點多至八點多左右。」

發現直腸癌後彭皓鋒一直積極接受治療：「醫生建議先做電療化療，希望先令腫瘤變細遠離肛門，然後可以做手術，因為太近肛門位置切腫瘤時會令肛門神經線受損，就要終生孭屎袋。」但他坦言自己不太想做手術：「因為有嗰個造口，我就會成為家人負擔，喺我角度唔會諗住係拖囉，我會諗醫緊，會醫返好嘅。」