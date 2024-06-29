專訪｜許靖韻自爆阿媽催雪卵生仔　結婚先公開戀情：未知係咪嗰個

31歲許靖韻（Angela）自參加英皇新秀歌唱大賽獲得其公司賞識，簽約成為藝人後主力發展音樂事業。許靖韻入行11年以來曾推出五張個人唱片，最近她就接受《香港01》專訪宣傳新歌《被吃掉的靈魂》，並剖白自己的愛情世界，以及飽受情緒困擾的經歷。她自言當收到新歌歌詞時感到驚嘆不已，並解釋：「冇諗過林若寧寫一份咁失落嘅歌詞畀我，其實好直接就係冇咗自己失去靈魂，我自己當然有想放棄嘅念頭嘅呢段經歷。」她直言這一段狀態經歷長達兩年。

許靖韻接受《香港01》專訪宣傳新歌《被吃掉的靈魂》。（葉志明攝）

曾諗過轉行做金融工作 經營「小背心」頻道成轉捩點

許靖韻一向給予樂迷的印象是正面樂觀開朗，報喜不報憂，其實她的人生亦有試過經歷灰心失意的階段，她表示：「其實我一路都有教琴，同埋幫人補習。我心灰嘅時候直程諗過轉行，其實嗰兩份工都係兼職，嗰陣諗緊畢業之後就唔做，中間有一年公司都有同我講要諗吓諗清楚係咪應該繼續喺公司做歌手？我都就嚟畢業，諗緊係咪可以轉行，可能做返金融相關嘅工作，當時我好固執，好唔想放棄，好唔甘心。」她續指當時希望在自己定下28歲的限期，究竟可以做到什麼境界或是成績。她認為事業最大的轉捩點是畢業後經營「小背心」頻道，讓她有更多人留意。

許靖韻一向給予樂迷的印象是正面樂觀，其實她亦有試過經歷灰心失意。（葉志明攝）

許靖韻認為事業最大的轉捩點是畢業後經營「小背心」頻道。（截圖）

自爆飽受情緒困擾 落街找路人傾心事

談及人生最低潮的時間，她指當年20歲時與屋企人關係很差，她憶述：「我細妹講返都話唔想理我，話黐線嗰陣時我好恐怖，所有環境加埋唔如意。」她續指與母親的衝突最多，並表示：「我直程搵個地方仔搬咗，但唔係維持咗好耐。」提到過去自認是極端的人，她說：「朋友好極端話我係0至100。（成日食頭痛藥？）每次喊都喊到要撕裂。」

提到有否因飽受情緒困擾求醫，她說：「有㗎！有求助個醫生同埋上網睇過究竟發生咩事，之後就覺得原來我精神上被控制，就覺得你唔屬於自己。同我新歌一樣好似行屍走肉，唔知自己想點。」她透露醫生說病情很容易會變成情緒病和抑鬱，她坦承當時有這樣的症狀：「我試過落街行嚟行去，同唔識嘅人講嘢，去到咁極端，我現在諗返起都覺得好恐怖，佢係女仔，之後我同佢講我好唔開心。（對方有否嚇親？）有嚇親，但佢同我傾偈，可能我個樣好正常，我仲同佢講心事。」被問到會否有輕生的念頭，她說：「我唔想返屋企，我要喺個街度瞓，我返到屋企就會好唔開心，困住一個咁細嘅地方就唔開心，我試過坐喺麥當勞都唔想返屋企，我坐到覺得因為聽日要返學搞唔掂，我覺得要多人先可以暫時忘記啲唔開心。」

許靖韻表示曾飽受情緒困擾求醫。（葉志明攝）

許靖韻妹妹（左）許媽媽（中）許靖韻（右）。（許靖韻微博）

事業不順情緒不穩定 慘遭前度刮花心愛結他

被問到感情失意的階段，她表示：「其實入咗行已經出咗兩三隻碟，咁啱遇到對方係咁樣嘅人，令到我情緒好唔穩定，嗰陣時又覺得事業好差，出咗兩至三隻碟冇人識、仲有未畢業。」她透露對方未能夠讓她互相進步，而且身邊的好友也不願意與他相處，她說：「好似有種眾叛親離嘅感覺。」講到男方令她最受創傷的事，她說：「如果話到出軌已經係hurt，佢係去到用啲好難聽嘅嘢去鬧你，唔認錯又覺得自己啱去鬧你。我好記得我買咗支結他，佢為咗令你屈服佢去刮花佢，傷害一啲你鍾意嘅嘢。」

許靖韻自覺與前度拍拖似眾叛親離。（葉志明攝）

親解抗拒與男友同居原因

被問到單身幾耐，她形容這一段的感情挫敗，令到她有所領悟，並笑言：「我有一種恐懼，覺得全世界啲男人都係咁。」她續指之後也有戀愛對象，不過她指自己抗拒與另一半同居，更一度認為會容易分手。提及新歌歌詞的其中一句「沒人令我心儀沒有事要堅持」，她笑言：「咁又唔係嘅有心儀嘅對象，如果呢首歌就係我好多年前嘅一個經歷，現在嘅階段我係有血有肉。」她分享在錄音室背後的小故事，並表示：「當時我哋錄呢首歌嘅時候，係開着某啲歌嘅MV，去令到自己去入戲，極致慘同埋頹廢嘅歌睇住去錄音。」

許靖韻指自己抗拒與另一半同居，更一度認為會容易分手。（葉志明攝）

講明結婚先公開戀情

至於會否「飲嘢」認識異性，她立刻大笑：「飲嘢？我反而好少，因為我唔飲酒，好少飲。我反而比較難，現在認識嘅都係圈內嘅人，我諗係出嚟食飯，不過都少啲。因為啲朋友帶新朋友嚟都會講，好難識到新嘅朋友，我諗最簡單係食飯。」而被問到揀選男友方面，是否以外貌長相為準則時，她直認：「咁當然啦！會睇人靚唔靚仔？好難第一眼feel到對方有冇內涵，會睇吓順唔順眼合唔合眼緣。」

提及會否考慮接受姊弟戀，她說：「接受啊！因為我前度都細過我，呢個可以講因為俾人影過，但係如果你話結婚就未知，未必囉！好難講呀！（抗拒高調戀愛？）上次都係咁啱俾人影到冇特別去公開。」被問到前度會否介意女朋友是公眾人物，她說：「都冇介意，不過我覺得我要結婚先可能會公開，費事好高調未知道係咪嗰個，可能對方有hard feeling做咩唔公開我。」她指前度希望能夠愛得光明正大一點，可以過正常的拍拖生活。

許靖韻笑言接受姊弟戀。（葉志明攝）

阿媽催雪卵生仔

踏入31歲的許靖韻坦言曾經有動過結婚的念頭，她說：「我以前諗住30歲結婚，不過已經過咗。仲諗住30歲生仔，現在冇話特別要結婚生仔，遇到合適嘅人就可以去。」談及有否考慮過雪卵，她表示：「有呀！阿媽成日叫我去做呢件事，但我仲未去雪卵，我仲物色緊係咪要搵間醫院，我係有諗過，阿媽成日講話可以遇到啱就去生。」