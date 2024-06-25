直播靈接觸｜鄧兆尊三太表演請狐仙上身　曬驚人靈力成香港第一人

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）姒及黃耀英主持，TVB Plus（82台）開台重頭戲及首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚（24日）播出第18集的主題是「薩滿」，請來鄧兆尊紅顏知己陳妙慧（Nana）和六壬師傅陳法齊擔任嘉賓。陳師傅解釋甚麼是「薩滿」說：「係一個傳統文化，古代好多凶險事，譬如出去打獵都有凶險，又多自然災害，古代人對天地有敬畏嘅心，見到天又拜地又拜，所以出現咗呢個文化。」Nana自言16歲開始便見到靈體，她說：「我以前住嗰間屋，有個女仔上吊死，當時我唔知㗎，我聽到拖鞋聲，佢過嚟拍我膊頭話:『你瞓覺啦，我唔會傷害你。』佢咁樣一講，我自己都好驚！」

鄧兆尊與三太Nana。

昨晚一集有Nana擔任嘉賓。

陳法齊（左起）、Nana、梁思浩

大合照。

昨晚一集，節目中播出Nana示範請仙上身的兩條影片，更是香港電視史上第一次！第一段影片，陳師傅先上香稟神，Nana之後飲下符水，伴隨着薩滿鼓奏響，Nana並慢慢進入狀態，陳師傅問到：「邊位仙家到咗？」Nana以普通話並夾雜「仙話」說：「地府的、天道的、地下，全都在。」陳師傅請求黃家（即黃鼠狼仙家）出來，惟Nana說：「不能亂說話，不能洩露太多天機，造因果，背因果，不能說。」有位善信請求被仙家上身的Nana解答疑難，雖然黃家沒有上到Nana身，但另一路仙家「鬼仙」卻上了Nana身，並講出該善信未曾透露過的家事！

Nana示範請仙上身，係香港電視史上第一次！

Nana示範請仙上身，係香港電視史上第一次！

之後另一條片段，Nana和陳師傅的男徒弟齊齊請來狐仙上身，怎料被狐仙上身的兩人瘋狂鬥嘴，陳師傅事後解釋：「今次仙家已經叫畀面，平時會同我啲徒弟郁手郁腳，打交都有，動物仙同請師公唔同，動物仙可能因為要爭地盤，所以比較真性情。」思浩笑問和兆尊有爭拗時會否請仙家上身？Nana坦言：「我唔會同佢嘈，以前冇仙家可能會同佢嘈，自從有咗仙家之後，佢發脾氣我嘴巴就會封住。」

Nana同陳師傅徒弟齊齊被狐仙上身，兩人瘋狂鬥嘴！

Nana同陳師傅徒弟齊齊被狐仙上身，兩人瘋狂鬥嘴！

Nana同陳師傅徒弟齊齊被狐仙上身，兩人瘋狂鬥嘴！

節目尾聲，來自英國的F先生Phone In求助，F先生和老公2年前網上買了一隻發聲毛公仔，後來發現毛公仔疑被「附體」不停發生怪事，F先生發覺唔對路便打電話來求助，思浩聽完F先生的描述後即時皺晒眉，擔心出現「奪舍」情況會影響F先生和其另一半的健康，Nana看到F先生提供的毛公仔照片後說：「陰氣好大。」陳師傅則問到：「你哋係咪特別容易攰，冇乜精神？」

豈料F先生竟然說：「係，我先生今日先入咗醫院。」思浩即着F先生盡快處理毛公仔，Nana說：「呢個係惡靈，要先超渡吓。」由於直播長度受限，Nana和陳師傅只好在節目後遙距為該毛公仔超渡，幫助F先生化解危機！此外，今晚一集視后江美儀和「裸泳」羅泳嫻將擔任嘉賓，原來美儀姐屬於靈異體質，不時有「朋友仔」請她求助，她將分享親自靈異經歷。

英國嘅F先生網購毛公仔出事，打電話嚟求助！

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