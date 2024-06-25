墨雨雲間｜王星越被爆熱戀同劇女星　老闆于正怒斥：你們壞不壞？

內地「金牌監製」于正製作的復仇劇《墨雨雲間》大受歡迎，除了令女主角吳謹言再次走紅外，更捧紅男主角王星越，使其成為新一代男神代表。然而，人紅是非多的他，近日被狗仔媒體爆出與女星向涵之關係不簡單，前後現身同一棟大廈，因而傳出緋聞。對此，男方的老闆于正就為了保護自家藝人，就毫不留情地公開怒斥狗仔媒體，引起不少討論。

王星越﹑吳謹言人氣急升。（王星越微博圖片）

近來成為炙手可熱的王星越，其一舉一動都備受關注。有狗仔媒體近日就爆料指出，曾兩次目擊到其與女星向涵之前後現身同一棟大廈的地下車庫，隨後二人更乘坐同一電梯上樓，令人懷疑二人關係不簡單。

王星越﹑向涵之傳出緋聞。（王星越微博圖片﹑向涵之微博圖片）

對此，王星越的老闆于正似乎看不下去，就在微博公開怒斥狗仔媒體，他表示：「橫店的狗仔你們壞不壞？明明知道橫店的演員基本都住在南江一號，同一個劇組很多人都租同一棟樓，方便司機接送和交流工作，之前已經有同劇組的演員為了避嫌，不再來往，很影響排戲現場的氛圍，這次又來？不害怕別人就掙不到錢是嗎？真的不駡你們都覺得對不起我這張嘴。」

于正怒斥八卦媒體。（于正微博圖片）

而有網民眼見于正第一時間跳出來保護自家藝人，都紛紛對他讚揚，而他亦有親自上線回覆：「這些狗仔為了錢亂撥髒水，結果導致演員們互不來往，男女主角不見面不聊天，哪裡來cp感？我每一次拉攏一起吃飯都吃卷了，演員們有些也不願意住南江，年租的房子好多閒置，為什麼要給我們添加這種額外的工作，孩子們招誰惹誰了？」目前他們二人正拍攝同一劇集《定風波》。