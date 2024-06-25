楊冪以主演劇為例踩入學術界　發表論文遭質疑用AI寫文章

內地女星楊冪在4月份時推出劇集《哈爾濱一九四四》大受好評，演技備受肯定。而近日，就在學術期刊《中國廣播電視學刊》中，發現了有一篇署名「楊冪」以該劇集為例的一篇論文，引來不少關注。對此，有網民就針對該論文進行了查重率檢查，以檢視文章有否存在抄襲等問題，發現查重率低且字數又少，質疑論文缺乏了依據，更懷疑是透過AI寫文章，引來不少爭議。

楊冪在《哈爾濱一九四四》演技備受好評。（楊冪微博圖片）

楊冪以劇集《哈爾濱一九四四》為例，在《中國廣播電視學刊》中發表了一篇名為《淺談影視劇中演員創作習慣一以電視劇〈哈爾濱一九四四〉為例》的文章，對劇集中的角色人物、演繹手法等進行分析，該文章顯示提交時間為6月24日，只發表短短時間己引來逾18萬人閱讀，相當厲害。

楊冪發表文章引來逾18萬人閱讀。（微博圖片）

正正楊冪罕有發表學術論文，所以引來有網民對此文章進行查看率檢測，發現查重率過低，只有0.9%，證明這篇文章缺乏了引經據典，沒有文獻依據等，而且字數被發現只有3600多字而已，與一般大學要求的論文字數（7000-15000之間）相差太遠，當然查重率過高亦會被質疑產生抄襲、論文缺乏創新等問題，據有文章指出查重率在5%以上，控制在20%以內是最為安全的。同時有網民更使用AI生成演算法作檢測，發現相似度是35.8%，質疑該篇論文是使用AI寫成，直言是不能達到發刊標準的。

楊冪被質疑使用AI窯寫文章。（微博圖片﹑楊冪微博圖片）

對於楊冪發表該篇文章，除了引來不少網民質疑之外，有網民就為她發聲抱不平，認為該篇文章發表在「交流之窗」欄目，只不過是與影視人員交流的經驗欄目而已，又不是甚麼畢業論文，更指出楊冪是劇集中的演繹者，用自己第一身作經驗談，只不過是對劇集寫心得體驗而已，不明白查重率意義何在？

而事件引來不少爭議，主辦方中國聯合會學術部就作出回應，表示目前正商議中，因為是一個熱點問題，所以中廣聯合會會有一個統一意見。