專訪｜許靖韻入行初期問霍汶希借錢　揭《創造101》秘聞：頂唔順

31歲許靖韻（Angela）自20歲正式入行，過去11年除了活躍於音樂圈發展之外，近年還頻頻上內地綜藝節目，人氣急升。最近許靖韻回歸香港樂壇推出新歌《被吃掉的靈魂》，並接受《香港01》專訪大談初入行點滴，以及參與內地綜藝節目《創造101》及《乘風2023》風光背後不為人知的辛酸故事。許靖韻真情剖白：「其實我一入去就想放棄，第一個星期我已經頂唔順，我本身唔係跳舞底，佢日日由朝早跳到夜晚冇停過，我係崩潰邊緣一個星期已經唔得，但冇得走，點都要完成第一個舞台。」

許靖韻除了活躍於音樂圈發展，近年更頻頻上內地綜藝節目。（葉志明攝）

重提母校浸大搞記招冇人圍觀勁心灰

提到入行以來最難忘深刻的一件事，她說：「我第三隻碟係同浸大嘅同學一齊做，同學幫我做marketing，我諗住我哋記招就喺返浸大度搞，搵咗浸大最多人行過條路搞，結果冇人睇，真係冇人識。我覺得嗰次我好灰，好彩有幾個人睇。我哋大學都冇人圍觀，本身諗住有人圍觀，啲人係趕住返學同埋放學。」被問到有否因此而哭泣，她表示：「嗰次其實你都知道預咗，你都會啲歌會唔會好Hit，我哋盡力做啦！」

許靖韻難忘在母校舉行第三張專輯記招沒有同學圍觀欣賞。（葉志明攝）

入行初期問霍汶希借錢

許靖韻在新人時期收入不穩定，被問到有否曾向公司借錢時，她笑言：「有嘅，現在都有，因為嗰陣時新人好多嘢都唔識，又唔係借錢嘅，係幫我出住先，包括服裝同埋整頭髮。算係爭住先，好感恩佢哋去支持我。」她憶述當年做新人的時候沒有任何收入，才需要去做兼職去維持收入。談及真正有收入儲蓄，她說：「係喺小背心後一年，即係我去咗女團節目嗰一年先真正覺得係有儲蓄（24歲的階段）。」

被問到較早前受訪透露26歲便成功置業，她說：「兩年之內，我儲到個首期，我覺得租地方都係幫人交，其實畀嘅首期好少，我都好緊張，畀咗首期銀行就真係得返幾百蚊。」她憶述當時要問朋友借錢，並表示：「要問人借幾萬蚊墊住，畀完之後個戶口就清零。（是否三餐溫飽？）好彩嗰陣時唔使捱麵包，我一路儲錢覺得如果我冇咁嘅能力就唔會去做，我唔想過於辛苦，夾硬做樓奴。」

許靖韻憶述當年做新人的時候沒有任何收入，才需要去做兼職去維持收入。（葉志明攝）

金牌經理人霍汶希，有最美經理人之稱，顏值比不少女星更高！（IG：@manifokfok）

續約英皇再簽約10年

講到至今還欠公司多少款項時，她笑言：「最近又買咗新嘅樓盤，所以又要重新嚟過（再問公司借錢），大概借咗七位數字，個發展商都係公司嘅，所以現在都係爭緊層樓嘅錢。」她現階段所借的款項是問公司財務部借貸，不過初入行的階段是向霍汶希（Mani）借。提到現階段合約，她指初入行簽約10年，至於現階段她已經續約再簽約10年。

許靖韻透露最近問公司借七位數字買新樓盤。（葉志明攝）

望再戰樂壇頒獎典禮奪最受歡迎女歌星

入行踏入第11年，被問到現階段對樂壇獎項的看法時，許靖韻揚言希望贏到最受歡迎女歌手獎為目標。至於近年少參與頒獎典禮，她說：「都好耐冇參加，都好少出廣東歌，近年都冇參加過，其實我每一年都有睇。」提到過往參加頒獎典禮最深刻的畫面，她坦言：「我有獎攞嗰一年就唔喺香港，我都希望係可以上台攞獎嗰一個。（食白果感到失落？）又冇，大概都知道！」

許靖韻揚言希望贏到最受歡迎女歌手獎為目標。（葉志明攝）

許靖韻曾在《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》奪「年度最佳進步獎」金獎。（影片截圖）

獲英皇老闆楊受成鼓勵

提到過去曾經表示唱片銷量成績差，她說：「嗰陣時我出咗兩隻碟之後，中間係停咗一整年冇出過歌冇曝光過，點解去到有第三隻碟，我好多謝我自己大學同我哋嘅培訓有一個合作，咁啱嗰陣時我到浸大就一齊去做咗呢個project。」提到老闆楊受成曾經在受訪期間提及「如果許靖韻生於Joey（容祖兒）年代就紅咗」，她表示：「其實我見到啲留言都係咁講，當時候個個都好唱得。我覺得好難去比較到，呢一個年代有呢一個年代嘅好。」

對此她亦有另外一個看法，她說：「當時嘅年代又唔會有小背心，呢一個年代先有網上宣傳嘅頻道，每個年代都有佢嘅好處。」被問到楊生是否親口跟她說過以上的內容，她說：「我初初入行楊生有講過，佢係對我有信心。」有關現階段的音樂發展，她盼望有機會推出新專輯，除了持續在內地舉行演唱會，最大願望是在香港舉行，她表示：「最想梗係喺紅館開，呢個係大家歌手嘅夢想。」

許靖韻盼望有機會推出新專輯，最大願望是在紅館舉行演唱會。（葉志明攝）

楊受成曾在受訪期間說「如果許靖韻生於Joey（容祖兒）年代就紅咗」。（資料照片）

揭內地綜藝《創造101》學員規則

被問到參與內地綜藝《創造101》的原因，她說：「當時反而係廣州經理人問我要唔要去casting，呢個節目未有人做過，所以係第一季，冇人知會發生啲咩！」至於會否擔心其他參賽者實力強勁造成威脅，她坦言：「我已經有心理準備係跳得好樣衰，其實我俾佢嘅節目吸引咗，因為裏面都係韓國嘅跳舞老師，咁我就可以免費學跳舞，自己袋咗落袋。」

至於曾經會否打算放棄，她說：「其實我一入去就想放棄，第一個星期我已經頂唔順，我本身唔係跳舞底，佢日日由朝早跳到夜晚冇停過，我係崩潰邊緣一個星期已經唔得，但冇得走，點都要完成第一個舞台。」她強調當初沒有人要爭奪C位。講到最辛酸的地方，她表示：「冇得打電話，因為我哋當陣時收咗手機，係全天候收，一個月會有一兩日同你講用手機用一個鐘。」提到能夠取回手機聯絡，第一位找的對象，她表示：「第一個就搵返公司，就係收到霍汶希嘅訊息，佢哋好好都想親口鼓勵我。」另外最難忍受的地方，她笑說：「冇得嗌外賣！好想食出邊啲嘢，食自己嗌嘅嘢。」

許靖韻最難忍受參與內地綜藝節目《創造101》冇得嗌外賣。（葉志明攝）

許靖韻在《創造101》出場時，已成為全場練習生焦點。（資料圖片）

感謝《乘風2023》冠軍陳嘉樺提攜

提到當初會否擔心與學員相處的問題，她說：「反而我同我同室嘅學員相處得好好，到現在維持那麼多年的友誼都是我哋住在同一宿舍。」她直言其他宿舍有人鬧交，並表示：「女仔梗係有呢啲麻煩位，好慶幸我宿舍嘅四個人都夾到。」被問到在節目《乘風2023》當中有否遇過氣焰強勁的女星，她坦言並沒有，而且相處十分融洽。她分享陳嘉樺（Ella）其實在上一個節目《創造101》是她的導師，並表示：「同Ella比較熟。當時節目有一個階段我好想放棄，係佢親自推薦畀機會我自彈自唱，畀多啲人去認識到我。」