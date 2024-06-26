TVB於上海舉行發布會花旦出盡法寶　劉佩玥高海寧大露背最搶眼

上海電視節前日（24日）正式開鑼，無綫昨日於上海舉行了一個名為《Hello Hong Kong》的大型盛事，並於昨午在上海波特曼麗思卡爾頓飯店舉行盛大發布會《Hello Hong Kong．你好TVB》，電視廣播有限公司行政主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和、電視廣播（國際）有限公司總經理陳樹鴻、電視廣播有限公司助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、新聞及資訊部高級經理（專題節目）阮小清、MyTV Super Group總裁程哲、77工作室有限公司總裁鍾澍佳、上海翡翠東方傳播有限公司（TVBC）總裁彭明曄等均有出席。

左起：許濤、陳國基、王珏

左起：易驊、樂易玲、曾勵珍

左起：曾志偉、許濤、陳國基、王珏、蕭世和

出席藝人則有（排名不分先後）林保怡、黎耀祥、陳豪、黃宗澤、陳展鵬、陳山聰、譚俊彥、馬國明、張振朗、袁偉豪、楊茜堯、胡定欣、林夏薇、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、高海寧、蔡潔、張曦雯及陳曉華等。眾人攜手宣布無綫與內地各大不同類型平台未來一連串多元媒體的合作計劃及方案，無綫與騰訊視頻亦即場公布達成新的框架合作；同日晚上則會舉行一個名為《香港之夜》的晚宴。

林保怡

袁偉豪

馬國明

張振朗

陳山聰

陳展鵬

陳豪

曾志偉

黃宗澤

黎耀祥

譚俊彥

在下午率先舉行《Hello Hong Kong．你好TVB》發布會，眾藝人及無綫高層齊齊以亮麗打扮亮相紅地氈，男子組方面各有各型，當中尤以陳豪的中山裝及書生型圓框眼鏡最為搶焦；女藝人方面亦各有各靚，劉佩玥及高海寧不約而同以黑色大露背晚裝亮相，前者較Lady、後者的低胸西裝褸則艷麗型格兼備；林夏薇、胡定欣分別以仙氣及強人Style的透視裝型格亮相，前者Lady味濃，後者勁有強人Feel。楊茜堯、張曦雯Kelly及龔嘉欣Katy的晚裝亦各有小心思，堯堯的超貼身白色水晶閃片晚裝將其美好身段表露無遺、Kelly的湖水藍絲質晚裝則在左右兩邊低腰位置各開了一個「窿」；Katy晚裝的燈籠袖設計則甚有公主Feel，可愛仙氣度爆燈。

林夏薇

姚子羚

胡定欣

高海寧

高海寧

張曦雯

陳曉華

楊茜堯

楊茜堯

劉佩玥

蔡潔

龔嘉欣