49歲《加勒比海盗》男演員衝浪被鯊魚攻擊　遺體更被咬到失去一半

《加勒比海盗》第四部《神鬼奇航：幽靈海》男演員Tamayo Perry（佩里）日前（23日）驚傳在夏威夷歐胡島衝浪時被鯊魚攻擊，被發現時已經死亡，遺體四肢更失去一半，終年49歲。據外媒報道，精於衝浪Tamayo Perry當日正於歐胡島海灘擔任救生員，他利用休息時間去衝浪，卻在這個時候發生意外被鯊魚攻擊。

《加勒比海盗》第四部《神鬼奇航：幽靈海》男演員Tamayo Perry（佩里）日前（23日）驚傳在夏威夷歐胡島衝浪時被鯊魚攻擊，被發現時已經死亡。(網上圖片)

Tamayo Perry曾客串過不少電影，例如有《魔盜王》、《藍得有情人》、《霹靂嬌娃2：全速進攻》、《碧海嬌娃》等，當中以《加勒比海盗》第四部《神鬼奇航：幽靈海》最為有名。

Tamayo Perry曾客串過不少電影。(網上圖片)

Tamayo Perry除了客串過不少電影外，他亦是一個知名職業衝浪手，他12歲便開始衝浪，檀香山海洋安全局的代理局長Kurt Lager表示：「Tamayo Perry在當地非常有名，更是世界知名的職業衝浪手，所有人都喜歡他。」檀香山市長Rick Blangiardi都表示「Tamayo Perry的去世是悲慘的損失」。

Tamayo Perry除了客串過不少電影外，他亦是一個知名職業衝浪手。(Shutterstock)

意外發生後，當地的人已經立即在事發的周圍設立了鯊魚警告，希望大家要小心鯊魚出沒。因為今次已經是歐胡島月內第2次有鯊魚襲擊至致命事件發生。