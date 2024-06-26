韓女團VIVIZ下月首在港開唱　三女勤練廣東話拍片向粉絲問候

韓國女團VIVIZ將在下月5日於亞洲國際博覽館Runway 11（11號展館），舉行2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱會，最近慶祝完生日的Eunha（銀河）與SinB（信飛），便聯同忙內Umji（嚴智）一起為是次演唱會拍攝問候影片，率先跟支持她們多年的Na.V（VIVIZ粉絲名稱）打招呼外，更希望K-pop迷不要錯過欣賞她們的機會。

VIVIZ將在下月5日來港舉行演唱會。

由於這是VIVIZ第一次來到香港舉行演唱會，她們亦特地在問候影片中，以廣東話跟大家打招呼。影片開始，Eunha、SinB和Umji齊聲用廣東話跟觀眾們說：「大家好，我們是VIVIZ！」意想不到是發音非常準確，可見真的為香港觀眾用心練習過。接着再以韓文打招呼，並問候粉絲們：「NA.V們，你們過得好嗎？」之後就隆重宣佈她們的演唱會：「為了和大家見面，我們要去香港啦！」三位成員隨即興奮拍掌！

VIVIZ用廣東話同粉絲們問候。

嚴智再說：「為了我們的首個世界巡迴2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG，我們準備了各式各樣的演出。」跟着信飛補充演唱會資料：「7月5日在Asia World Expo，一起度過愉快的時間吧！」最後，VIVIZ再以廣東話約定大家：「到時見！」更一起揮手道別，感情真摰，不禁令人想起她們由從前到現在的每個階段和豐富多樣的音樂。

VIVIZ將會是第一次來到香港舉行演唱會。

另一方面，VIVIZ為了香港的Na.V，她們決定增加全場福利，只要購買2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG門票，即可以獲贈香港場專屬小卡乙張，卡背更印有成員們用中文寫上：「我好掛住你哋！」的字句，再加上原有的觀看彩排、歡送環節、簽名拍立得、簽名海報和簽名小卡等豐富福利，可見VIVIZ精心為觀眾們預備了一個難以忘懷的晚上。