馮素波曾被記者不禮貌對待　嬲爆發火：竟然叫我哋幾個老嘢行開

馮素波（波姐）近年活躍於社交平台，經常在IG分享日常生活，近期更進駐「小紅書」，請來不少圈中好友一起大談昔日拍劇點滴，深受網民喜愛。早前波姐請來陶大宇擔任嘉賓，兩人分享了不少當年合作的趣事，但期間波姐突然自爆曾被記者歧視，更即場發火：「真係冇禮貌！」

波姐馮素波獲好友送上麻雀蛋糕。（IG@borjer_alice）

兩人分享了不少當年合作的趣事。（YouTube影片截圖）

即場發火！（影片截圖）

童星出身、縱橫影視圈逾70年的波姐，曾拍過無數經典作品，身為演藝圈前輩的她亦備受後輩尊敬，但她就憶述多年前慘被記者不禮貌對待的經歷，當時她在影演員大合照時竟被記者要求離開：「個記者叫我『你行開啲呀』，要影你哋幾個，我企喺旁邊影相，第二日出咗嚟啲娛樂報就cut咗我嘅，就冇我喺度嘅。至到你哋《壹號皇庭》呢，嗰個記者叫我行開，净係影你哋，嗰陣時我就夠膽講下嘢，我話我而家係做緊工作，今日係記招宣傳，你畀我影完呢張大合照呢，你叫我企埋嚟我都唔企，你哋慢慢影啦！」

波姐憶述多年前慘被記者不禮貌對待的經歷。（影片截圖）

大合照被Cut。（影片截圖）

波姐透露當時是一位年輕女記者，雖然已事隔多年，但波姐提及此事似乎仍耿耿於懷：「竟然叫我哋幾個老嘢行開喎，真係冇禮貌！我話而家影大合照，我哋嚟做宣傳嘅，我同公司開工呀，影完張大合照你鍾意我哋行幾遠都得。」而陶大宇就安慰道：「就算真係要行開，都係嗰個態度同語氣問題。」其實波姐一向親民貼地，雖然貴為資深前輩，但心境年輕的她緊貼潮流，大玩IG、Facebook、YouTube等，絕對是一位深受年輕人愛戴的「貼地嫲嫲」！

好嬲。（影片截圖）

反駁。（影片截圖）

態度差。（影片截圖）