執行法官劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《執行法官》陸劇又名(中國執行局、執行局)，改編自真實事件。有安建作為編劇，安建、李東霖為聯合導演，由羅晉、楊子姍領銜主演的一套以現代法治案情為題材的電視劇。曾出品《安家》的安建導演擅長拍攝職業劇，這次與羅晉的再度合作。該劇男女主角的陣容鼎盛，不但有實力演員羅晉，曾演出《錦繡未央》、《鶴唳華亭》等著名大劇，而且有獲獎無數的楊子姍，她更在今年擔任北京國際電影節評委，實力級數無容置疑！一眾演員為了呈現更細膩的演出，更深入泉州法院體驗執行法官的生活。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧执行法官@Weibo

《執行法官》｜劇情大綱

這部戲的亮點在於改編自真實事件。觀眾在新聞中常見到，生活中也時常遇到的案件，例如：「肇事逃逸」、「房屋拆遷」、「共享單車押金」、「大學生貸款」以及「糧食反腐」等。「昌盛村拆遷案」是劇中其中一個重頭戲，其中充斥著行賄腐敗、綁架等黑暗驚險的情節。

青港人民法院一位優秀的法官齊麟（羅晉 飾），年幼時父母因見義勇為而雙雙離去，由姑媽齊潤玉 (薩日娜 飾) 撫養長大。長大後，齊麟成為了一名救急扶危的人民法官。為了解決執行局人手短缺、執行困難的問題，法院決定派遣幾位優秀的青年法官輪流支援執行局，結案率第一的齊麟成為了首位被調派的員額法官，意外地被派到了曾經在大學時暗戀的市長千金—庭長楚雲的小組，並結識了其他性格不同的同事。在執行案件時，齊麟堅決「結果正義」的辦案方式，但楚雲堅持「過程正義」的工作理念，二人產生了衝突。這對歡喜冤家在執行案件時，齊麟靈活運用智慧和技巧，順利完成每一宗案件。與此同時，他們互相彌補了彼此的缺不足，齊麟成為優秀執行官，楚雲更生起對他的愛慕之情。

在重點專案「昌盛村拆遷案」的調查中，齊麟敏銳地調查了問題，原來企業家陳啟倫 (張晞臨飾) 透過威逼手段，迫使市長秘書挾持市長，從而取得了中央商務區開發專案。透過深入調查，他還揭發了父母非意外身亡的真相，專案組最後令犯罪分子受到了法律的制裁，維護了法治的尊嚴。半年後，齊麟與執行局同事們有深厚的感情，最終選擇留在執行二庭，繼續為民請命。在楚雲的帶領下，執行二庭也成功偵破了隱藏在青港市平靜下的一宗大案，使這座城市恢復了應有的安全和諧。

《執行法官》播出時間｜最新追劇日曆

《執行法官》網播版一共有40 集；央視版有36集，2024年6月27日19:30起由央視八台黃金強檔、優酷、愛奇藝同步播放。優酷、愛奇藝會員首更4集，首播一周每日更新3集，之後周一至周日每日更新2集。央視八台就周一至周日每日更新2集。

电视剧执行法官@Weibo

《執行法官》｜演員人物關係圖

电视剧执行法官@Weibo

《執行法官》｜演員

羅晉 飾 齊麟

自幼失去親人，長大後是一位出色的法官，其後被調到執行局工作。

电视剧执行法官@Weibo

楊子姍 飾 楚雲

執行二庭長楚雲，堅持「過程正義」的工作理念。

电视剧执行法官@Weibo

張晞臨 飾 陳啟倫

企業家以不正當手段，得到「昌盛村拆遷案」中央商務區開發專案。

电视剧执行法官@Weibo

薩日娜 飾 齊潤玉

齊麟姑媽，自小撫養他成人。