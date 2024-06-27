「性感網紅」伏屍家中！　疑被老公逼拍多人性愛片不堪壓力輕生

韓國前車模李海倫（이해른）以韓善月（한선월）之名轉當YouTuber，日前被韓國警方發現陳屍家中，警方表示死因無可疑。韓善月（한선월）於年前轉型做YouTuber後，近年拍攝的尺度越來越性感，除了YouTube平台外更開設了成人平台拍攝超大尺度及重口味的性感影片，以供粉絲課金購買。韓國網絡傳言，她是因為不堪被逼拍這些影片而輕生。



韓國前車模李海倫（이해른）以韓善月（한선월）之名轉當YouTuber，日前被韓國警方發現陳屍家中，警方表示死因無可疑。（網上圖片）

韓國警方6月25日證實一名李姓女子於仁川廣域市西區的家中死亡，警方已排除他殺的可能性，而據報這名女子就是本名「李海倫」（音譯）的網紅韓善月。

韓善月以至國外都小有名氣，除了因為她本身是車模外，更因為她近年拍攝數量頗多的性愛影片而知名。據報她於2015年大學畢業，先是從事服裝模特兒，其後也曾擔任賽車模特兒。有指她因為身材被嫌而工作不順，後來遇到現任丈夫轉型做網紅。雖然經濟情況得到改善，但拍片風格亦越來越偏激。

韓善月以至國外都小有名氣，除了因為她本身是車模外，更因為她近年拍攝數量頗多的性愛影片而知名。（網上圖片）

韓善月以至國外都小有名氣，除了因為她本身是車模外，更因為她近年拍攝數量頗多的性愛影片而知名。（網上圖片）

據報，韓善月近年的性愛影片走大尺度及重口味路線，除了多人亂交外，還拍過吃糞，用身體慰藉流浪漢等極為誇張的性愛影片，令不少網民質疑她是否自願拍攝。有指經營了一段日子後，她經濟情況好轉，還清債務後其丈夫更購入數億韓元的保時捷。不過去年兩人因拍攝成人片而被當地警方調查，名車亦同被查封扣押，更因此無法支付房貸。

據報，韓善月近年的性愛影片走大尺度及重口味路線，除了多人亂交外，還拍過吃糞，用身體慰藉流浪漢等極為誇張的性愛影片，令不少網民質疑她是否自願拍攝。（網上圖片）

據報，韓善月近年的性愛影片走大尺度及重口味路線，除了多人亂交外，還拍過吃糞，用身體慰藉流浪漢等極為誇張的性愛影片，令不少網民質疑她是否自願拍攝。（網上圖片）

據報，韓善月近年的性愛影片走大尺度及重口味路線，除了多人亂交外，還拍過吃糞，用身體慰藉流浪漢等極為誇張的性愛影片，令不少網民質疑她是否自願拍攝。（網上圖片）

有傳網紅韓善月因被強逼拍攝性愛影片，疑不堪壓力下結束生命。現其X（前Twitter）平台已被刪除，所以YouTube頻道影片亦同被刪除，只剩下日前（6月26日）上傳的1分2秒全黑影片。